“Your Name” live-action sigue en marcha: el mexicano Carlos López Estrada dirigirá la adaptación

Los fans de la cinta animada “Your Name” (Kimi no Na wa) han pedido por años que esta tenga su propio live-action. Finalmente, el fenómeno de Makoto Shinkai, podría estar cerca de empezar a rodar la película. El proyecto ha atravesado varios cambios y momentos de incertidumbre, pero parece que su destino ya está en manos de alguien: el director mexicano Carlos López Estrada, conocido por su trabajo en “Raya y el último dragón” de Disney.

De Japón a Hollywood: el live-action de “Your Name”

Desde su estreno en 2016, Your Name se convirtió en todo un éxito global. La película, que mezcla romance, drama y elementos sobrenaturales, recaudó más de 230 millones de dólares y enamoró a millones de espectadores con la historia de dos jóvenes conectados por el destino.

Ante semejante impacto, era cuestión de tiempo que Hollywood quisiera adaptar la historia para un público global. Sin embargo, el camino no ha sido fácil. La idea de adaptar Your Name se anunció en 2022, pero su desarrollo fue completamente inestable.

Primero nombraron a Marc Webb (The Amazing Spider-Man) para liderar el proyecto. Luego, Lee Isaac Chung (Minari) intentó desarrollar el guion durante la pandemia, pero abandonó la producción al considerar que no podía llevar a la pantalla la complejidad emocional y visual del filme original. “No sabía lo difícil que era adaptar una película animada japonesa y tratar de hacerlo para Estados Unidos”, explicó.

Finalmente, el director mexicano Carlos López Estrada fue confirmado como el nuevo encargado del proyecto, y su enfoque parece estar siendo bien recibido.

¿Quién es Carlos López Estrada?

Carlos López Estrada es un director mexicano que se ha destacado en cine, televisión y el mundo de los videoclips. Ha trabajado con artistas como Lil Nas X, blink-182 y Yahritza y su esencia, pero fue su dirección en “Raya y el último dragón” lo que lo consolidó como figura clave en la animación contemporánea.

Sobre Your Name, escribió en sus redes sociales: “Locamente afortunado de adaptar la película animada más hermosa de la historia. Lo manejaré con cuidado.”. Además, ya se ha reunido con Makoto Shinkai, lo que refuerza la legitimidad y compromiso real del proyecto. A quienes dudaban de su continuidad,

¿Y qué pasa con 5 centímetros por segundo? La otra cinta de Makoto Shinkai que tendrá su live-action

Ya se sabía que también se estaba trabajando en una adaptación live-action de “5 centímetros por segundo”, otro filme dirigido por Makoto Shinkai. A diferencia de Your Name, este proyecto ya cuenta con un primer avance, que ha sido bien recibido por los fans por su tono emotivo y estética cuidada. Así que no, ni se cancelará ni quedará en el olvido.

¿Tú qué opinas? ¿Te emociona ver Your Name en acción real?

