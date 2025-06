¿Cuál es la diferencia entre GL y BL? Te explicamos en dónde los puedes encontrar

Si eres fan del k-drama, el anime, el manga o incluso de los webtoons, probablemente te has topado con dos siglas que cada vez son más populares en este tipo de contenidos: BL y GL. Aunque ambos géneros se centran en historias de amor LGBTQ+, no son lo mismo y no se crean con el mismo objetivo. Aquí te explicamos qué significan, cuál es su origen, y cómo se manifiestan en las producciones coreanas y japonesas.

¿Qué significan BL y GL?

La definición rápida es la siguiente:

BL significa Boys’ Love (amor entre chicos).

GL significa Girls’ Love (amor entre chicas).

Ambos términos se usan para hacer referencia a géneros de ficción que retratan relaciones románticas o emocionales entre personas del mismo sexo, pero desde enfoques y audiencias diferentes.

Origen del BL y GL: del manga al K-drama

Estos géneros tienen su origen en Japón, nacieron como parte de la cultura del manga. El BL se popularizó primero en revistas dirigidas al público femenino, aquí se presentaban historias románticas entre hombres, muchas veces con tono idealizado o dramático.

En cuanto al GL, cabe mencionar que es un poco más antiguo; sin embargo, ha tenido un crecimiento más lento en visibilidad. Con el tiempo, la popularidad que adquirieron estos géneros provocó que tanto el BL como el GL migraran al anime y dramas live-action japoneses, y más recientemente que este llegara al mundo de los k-dramas y web series coreanas.

¿Cómo se presentan el GL y el BL en los k-dramas?

En Corea del Sur, el auge de las plataformas digitales y el rápido crecimiento del k-drama, han permitido que estos géneros se expandan sin las restricciones de la televisión tradicional. Algunas de las características destacables dentro de estos géneros en Corea del Sur son:

K-dramas BL

Estas historias han tenido mayor desarrollo y reconocimiento internacional. Se centran en relaciones tiernas o conflictivas con una mezcla de drama juvenil, comedia y dilemas emocionales. Algunos ejemplos populares son:



Semantic Error

Cherry Blossoms After Winter

Our Dating Sim

K-dramas GL

Aún son más escasos, pero han comenzado a ganar terreno. Estas historias se enfocan en la exploración personal, la identidad y la amistad. También puedes encontrar historias románticas más explícitas e incluso proyectos independientes. Algunos títulos destacables son:



Lily Fever

The Third Char

Choco Milk Shake

