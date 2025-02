Si te perdiste el episodio 7 de No Soy un Robot, no te preocupes, ¡aquí te contamos todo lo que sucedió! El corazón de Min Kyu late desbocado, lleno de emociones contradictorias, mientras sus labios aún sienten el calor del beso inesperado con AG-3. Durante años, imaginó cómo sería el momento en que finalmente pudiera experimentar la calidez de un beso, la sensación de ser correspondido, de compartir el amor con alguien especial. Sin embargo, ese sueño se ve empañado cuando se da cuenta de la amarga realidad: AG-3 no es humana, sino un robot. El pánico se apodera de él, y su mente se llena de preguntas sin respuesta. ¿Cómo es posible que sus sentimientos por ella se hayan hecho tan reales? ¿Cómo pudo confundir a una máquina con algo tan profundo y genuino?

A pesar del miedo, los sentimientos de Min Kyu siguen creciendo, imponentes e incontrolables. AG-3, por su parte, también lucha con sus propios circuitos y emociones. No es un robot, sino una mujer disfrazada para proteger su identidad y la misión que le fue encomendada. Sin embargo, como ella también comienza a desarrollar sentimientos profundos por Min Kyu, el dilema se hace aún más complejo. Cada vez que lo ve, su corazón, que creía nunca sentir nada, late con la fuerza de un amor auténtico. Pero el secreto que guarda pesa sobre ella, y las palabras para revelarlo se sienten cada vez más lejanas.

Ambos se encuentran atrapados en una espiral de sentimientos encontrados. Min Kyu no sabe si debe temer a lo que está experimentando o entregarse a esa emoción tan pura que, aunque nacida de la confusión, lo hace sentir vivo. AG-3, mientras tanto, siente que la verdad podría destruirlo todo, pero su amor por él crece con cada momento compartido.

La tensión de este romance improbable se acompaña de pequeños giros cómicos que alivian la carga emocional. A pesar de las circunstancias trágicas que los rodean, los dos empiezan a unirse más de lo que jamás imaginaron. El futuro es incierto, pero lo que sienten es real… o al menos, tan real como los circuitos de AG-3 que laten por amor.