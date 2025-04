¡Este es el Set List oficial de Stray Kids en México!

Llegó el momento que todos los STAY esperaban, así es que comienza la cuenta regresiva para recibir a una de las bandas surcoreanas con mayor exponencial en el mundo, pues Stray Kids estará este 12 y 13 de abril en el Estadio GNP Seguros, por su gira dominATE. Esta gira sin duda marcará un antes y un después en su carrera al ser su primera gira internacional exclusivamente en conciertos.

¡Boletos para Stray Kids!

Sin duda el anuncio de que la banda de k-pop estaría en México los fans se dieron a notar saturando la página de la preventa con una fila virtual de 100 mil personas agotando en cuestión de minutos los boletos, por lo que se decidió agregar una segunda fecha, donde los boletos también se agotaron en tiempo récord.

Set List oficial de Stray Kids en México

Tras su gira por Sudamérica la boy band surcoreana ha confirmado el set list oficial con el que llegará a tierras aztecas, el show de aproximadamente tres horas de duración se divide en bloques temáticos, con interpretaciones grupales e individuales, con más de 30 canciones que representan un himno para todos los STAY.



Mountains

Thunderous

JJAM

District 9

Back Door

Hellevator

Easy

Charmer

Venom

Hall of Fame

Chk Chk Boom

DOMINO

God’s Menu

Truman

Burnin’ Tires

Escape

Cinema

GIANT (Korean Ver.)

Walkin’ On Water

S-CLASS

Lonely St

I AM YOU

Cover Me

Topline

Social Path (KR. Ver.)

LALALALA

MEGAVERSE

Maniac

Game Dance (varias canciones, interacción con fans)

Game Sing (varias canciones, interacción con fans)

I like it

Blind Spot

Stray Kids

MIROH

Chk Chk Boom (Festival Ver.)

HAVEN / GET LIT / TA / My Pace

¿Quiénes son Stray Kids?

Stray Kids es un grupo de k-pop surcoreano conformado por ocho miembros: Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin e I.N. Su debut fue el 25 de marzo del 2018 con “I Am Not” y desde entonces se han consolidado como grandes referenciales del género musical a nivel global.