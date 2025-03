¡Eres Extraordinaria! El Kdrama que desafía el destino

¡Por fin se estrenó “Eres Extraordinaria”! Y si te perdiste el primer capítulo, no te preocupes, aquí te traemos el resumen para que estés al tanto de todo.

La historia comienza con Eun Dan Oh, una estudiante de secundaria de 17 años que pertenece a una familia adinerada. Desde su aparición, Dan Oh vive como si fuera un personaje de Webtoon, pero descubre que en realidad es un personaje dentro de un cómic romántico llamado “Trumpet Creeper”, donde es el personaje secundario y por ello parece perder la memoria.

Además, sufre de una enfermedad cardíaca congénita que limita su tiempo de vida. Al darse cuenta de su situación, Dan Oh decide desafiar el guion y buscar su propia historia. En su búsqueda por reescribir su destino, conoce a Ha Ru, un estudiante enigmático que, al igual que ella, ha despertado a la verdad de su existencia ficticia.

Juntos, intentan cambiar el curso de sus vidas, mientras un amor profundo e inesperado florece entre ellos. Mientras tanto, Dan Oh está comprometida con Baek Kyung, su prometido dentro del cómic. Aunque el guion dicta que deben estar juntos, Baek Kyung es frío y distante con ella, lo que la lleva a cuestionar su relación y explorar sus sentimientos por Ha Ru.

El primer capítulo establece las bases de una trama llena de romance, fantasía y comedia, donde los personajes luchan por encontrar su libre albedrío en un mundo donde todo parece estar predestinado. La serie promete giros inesperados y momentos que te harán reír y llorar.

