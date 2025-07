El nuevo álbum de BTS: Permission To Dance On Stage, fecha de lanzamiento, costo y qué canciones va a tener

Después de que todos los integrantes de BTS salieran por fin de su servicio militar obligatorio, el comeback del grupo de idols está arrancando sus motores. Después de que por fin los vimos juntos en un live que realizaron a través del Weverse, el ARMY no puede esperar más para escuchar nueva música de ellos. Pero mientras tanto tenemos el Permission To Dance On Stage, el nuevo álbum de BTS que contará con canciones grabadas totalmente en vivo.

Permission To Dance On Stage: ¿cuál es el concepto del nuevo álbum de BTS?

BTS saldrá con su álbum Permission To Dance On Stage en el cual presentan sus primeras canciones grabadas en vivo, este concepto ha sido explorado por diferentes artistas musicales a lo largo de su carrera y tenerlo con los idols más grandes del momento es una bocana de aire fresco tanto para el ARMY como para aquellos que no están full dentro del mundo de BTS.

Capturando no solo la pasión con la que cada uno de los 7 integrantes se presentan en el escenario, sino también mostrando la efervescencia con la que sus fans los reciben, este álbum planea mostrar la fuerte conexión que hay entre los idols surcoreanos y sus seguidores, conexión que sabemos es bastante fuerte.

Este será el primer disco completamente en vivo de la boyband, donde se recaban canciones presentadas previo a la pausa que el grupo se tuvo que dar para el servicio militar.

¿Cuándo es el lanzamiento de Permission To Dance On Stage?

Permission To Dance On Stage saldrá el próximo 18 de julio del 2025, y el ARMY ya está volviéndose tendencia en redes sociales haciendo cuentas regresivas para este primer paso hacia el comeback oficial de BTS.

Todas las canciones que tendrá Permission To Dance On Stage

Con un total de 22 canciones, Permission To Dance On Stage estará compuesto por el siguiente tracklist:



On - Live Burning Up (FIRE) - Live Dope - Live DNA - Live Blue & Grey - Live Black Swan - Live Blood Sweat & Tears - Live FAKE LOVE - Live Life Goes On - Live Boy With Luv (ft. Halsey) - Live Dynamite - Live Butter - Live Telepathy - Live Outro: Wings - Live Stay - Live So What - Live IDOL - Live Airplane pt. 2 - Live Silver Spoon - Live Dis-ease - Live Spring Day - Live Permission To Dance - Live

Permission To Dance On Stage: contenido exclusivo

Este nuevo álbum de BTS no solo traerá consigo un lanzamiento digital, pues también habrá una edición especial en donde podrás adquirir una bonita merch que además tendrá contenido exclusivo como el detrás de cámaras de los conciertos y fotografías.

La preventa de este contenido inició el 1 de julio a través del Weverse Shop, y con un costo de $967 este kit incluye: