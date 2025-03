Eres Extraordinaria | El amor vs el escritor

En el capítulo 13 de Eres Extraordinaria, las cosas se ponen más intensas en “El secreto” con triángulo amoroso incluido. Nuestra protagonista, Eun Dan-oh, sigue tratando de desafiar su destino en este cómic loco donde los personajes no tienen ni voz ni voto. Pero adivinen qué: ella no está dispuesta a ser solo una figurante en la historia de amor de otros.

Baek Kyung, el prometido tóxico y guapísimo (porque claro, siempre tienen que ser guapos), sigue confundido con sus sentimientos. Por un lado, actúa como si le importara Dan-oh, pero por otro, su orgullo es más grande que hermosa cara.

Mientras tanto, Haru, nuestro héroe silencioso, pero intensamente romántico, está en modo “príncipe protector” 24/7. Sus recuerdos de la historia pasada empiezan a aflorar, y eso significa una sola cosa: caos emocional.

En este episodio, Dan-oh y Haru tienen momentos de tensión y ternura que hacen suspirar a cualquiera. Hay miradas que dicen más que mil palabras y un par de escenas que te hacen gritar “¡bésala ya!”.

Pero, como todo en este drama, el escritor sigue metiendo obstáculos en su camino. El capítulo termina con un giro impactante que nos deja al borde del asiento: Haru parece estar desapareciendo de la historia. ¡No puede ser! Justo cuando Dan-oh empezaba a vivir su propio cuento de hadas, el destino vuelve a jugar con su corazón. ¿Podrá cambiar su destino otra vez? ¿O el guion les tiene preparada una tragedia? Solo queda seguir viendo para saber si el amor puede vencer a la pluma del escritor.