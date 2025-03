Eres Extraordinaria | El Cambio del Destino

En el capítulo 8 de Eres Extraordinaria, Eun Dan Oh está en modo resignación total. La chica ya no cree que pueda cambiar su destino, así que decide aceptar su enfermedad y, lo más importante, no arriesgarse a perder a Ha Ru otra vez, aunque él ya no sea el mismo de antes. Incluso, le promete a su papá que va a tomar sus medicamentos.

Pero, ¡sorpresa! Aquí es donde la trama da un giro. Su prometido, Baek Kyung, y el hombre con el que su destino está supuestamente escrito, comienza a cambiar. Se da cuenta de que, fuera de lo que el escritor tenga planeado para ellos, han vivido momentos realmente bonitos juntos, lo que hace que empiece a sentir algo por Dan Oh. Se pone más comprensivo, detallista y, bueno, un poco más encantador.

Mientras tanto, Ha Ru no está nada tranquilo. Empieza a tener sueños con Dan Oh en los que están muy, pero muy cerca. Eso lo hace pensar que algo raro está pasando, y poco a poco comienza a recuperar la memoria. ¡Ay, qué emoción! En una escena super emotiva, Ha Ru se disculpa con Dan Oh y le promete que, aunque las cosas no sean fáciles, va a ayudarla a cambiar su destino. ¡Eso sí que es un giro romántico!