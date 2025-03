Eres Extraordinaria | El cine, Ha Ru y la lealtad

Te contamos qué pasó en el capítulo 6 de Eres Extraordinaria… y cómo el cine se convierte en todo un lío cómico. En este episodio, Dan Oh está súper emocionada porque tiene una cita en el cine. Pero… sorpresa, ¡la dejan plantada! Claro, en ese momento empieza a pensar que su vida es una gran broma, como si estuviera atrapada en una película de romance barata.

Pero no todo está perdido, ¡porque Ha Ru aparece para salvar el día! El chico llega justo a tiempo para acompañarla, y juntos pasan un rato divertido viendo una película. La química entre ellos está a tope y el ambiente se llena de momentos lindos y cómicos mientras disfrutan de la película, sobre todo porque están muy conscientes de que todo lo que sucede es parte de un cómic.

Lo mejor de todo es que Ha ru, siempre fiel a sus amigos, defiende a Dan Oh por encima de todo, ¡sin importar lo que piensen los demás! Su lealtad hacia él es inquebrantable, y se nota que está dispuesta a luchar por su amistad y lo que siente, sin que nadie la haga dudar.

Pero aquí es cuando se pone raro: por las reglas de la narrativa del webtoon, Ha Ru desaparece del cómic, y la cosa se pone más seria. La desaparición de Ha Ru afecta a Dan Oh profundamente, porque no solo está lidiando con los cambios del cómic, sino también con su creciente afecto hacia él. ¡Dan Oh está rota por dentro! El hecho de que Ha Ru no esté más en su vida, aunque solo sea por las limitaciones del webtoon, la hace sentir una enorme tristeza. ¡Drama y risas, todo al mismo tiempo!