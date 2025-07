Fallece Kang Seo Ha a los 31 años tras padecer cáncer: estos fueron sus k-dramas

Una triste pérdida sacude al mundo del entretenimiento surcoreano: Kang Seo Ha, actriz reconocida por su trabajo en múltiples k-dramas, falleció este 14 de julio a los 31 años, tras padecer durante meses una grave enfermedad.

Kang Seo Ha fallece a los 31 años: ¿De qué murió?

La joven artista murió en la sala 8 del Hospital St. Mary de Seúl, esto tras una serie de complicaciones derivadas de un cáncer terminal. La actriz había tomado la decisión de mantener oculta la información sobre su estado de salud hasta el último momento. Sin embargo, su entorno más cercano ya confirmó que su padecimiento era avanzado y que los últimos meses fueron especialmente difíciles.

El emotivo mensaje de despedida a Kang Seo Ha

La noticia fue compartida por un familiar a través de Instagram, donde compartió un video y un mensaje profundamente conmovedor:

“Todavía no puedo creerlo. Incluso soportando un dolor tan inmenso, te preocupaste por quienes te rodeaban y por mí. (…) Aunque no pudiste comer durante meses, insististe en pagar mis comidas con tu tarjeta y nunca me dejaste saltarme una. Mi ángel, que nos dejó demasiado pronto” escribió su familiar.

“Incluso mientras lo soportabas todo con analgésicos, dijiste que estabas agradecida de que no fuera peor, y me sentí realmente avergonzada. Mi querida hermana, pasaste por mucho. ¡Espero que solo seas feliz y estés libre de dolor donde estás ahora!”, finalizó.

¿Quién fue Kang Seo Ha?

Kang Seo Ha nació en 1994 y se graduó en la Escuela de Arte Dramático de la Universidad Nacional de Artes de Corea. Su primera aparición pública fue en el video musical “Getting Farther Away” de Brave Guys, en 2012. Este proyecto marcó el inicio de su carrera en el mundo del entretenimiento.

Estos son algunos de los K-dramas y películas en los que participó Kang Seo Ha:



“Schoolgirl Detectives”

“Assembly”

“First Love Again”

“Through the Waves”

“The Flower in Prison”

“Heart Surgeons”

Su trabajo más reciente, el cual desafortunadamente se convirtió en su último trabajo, fue como protagonista en la película “Mangnaein”, lo que demostró su talento actoral y el cariño del público hasta sus últimos días.

Un adiós prematuro a una estrella en ascenso

Varios fanáticos de varias partes del mundo han comenzado a dejar sus mensajes de apoyo y cariño a la artista en la publicación que hizo su hermana. Donde sea que esté, la actriz ha dejado un legado que será recordado por muchos durante mucho tiempo.

