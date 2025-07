LISA de BLACKPINK está nominada en los Emmy 2025 y aquí te contamos por qué; pista: no es por The White Lotus

Los premios Emmy 2025 por fin han liberado los títulos y actores y actrices que están nominados para la edición de este año. Y si bien se pidió que LISA estuviera considerada para la categoría de “Mejor Actriz de Reparto en Serie Limitada o Antológica” por su participación como Mook en The White Lotus, su nombre no apareció. Sin embargo sí cuenta con una nominación que todos están pasando por alto.

¿Cuál es la nominación de LISA a los Emmy 2025?

Sabemos que existen categorías más fuertes que otras, y es que es claro que Mejor Actriz, Actor y Mejor Serie siempre se llevan una atención mucho más fuerte que otras tantas a las que a lo mejor no todos les ponen el ojo. Sin embargo hay una categoría en donde LISA de BLACKPINK sí obtuvo una nominación: Outstanding Choreography For Variety Or Reality Programming o Mejor Coreografía en Programa de Variedad o Reality Show, ¿pero por qué?

Recordemos rápidamente que a inicios de año se llevaron a cabo los premios Oscars 2025 en los cuales pudimos disfrutar de diferentes presentaciones musicales, entre las cuales hubo un homenaje a la música de James Bond y de Quincy Jones, homenaje donde participaron LISA, Doja Cat, Raye y Queen Latifah presentación musical que ahora compite en esta categoría de los Emmy 2025.

Conoce a todos los nominados de los Emmy 2025

Pero esta premiación estará bastante reñida pues la integrante de BLACKPINK está compitiendo contra grandes nombres como el de Beyoncé, estos son todos los nominados en Mejor Coreografía en Programa de Variedad o Reality Show:



Kendrick Lamar en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl LIX

Beyoncé con su Beyoncé Bowl

Doechii por su presentación en los Premios Grammy edición 67

El Rey León en el Hollywood Bowl

Los Oscars con el tributo a James Bond y Quincy Jones

¿Qué canciones fueron las que cantaron Doja Cat, LISA y Raye en los Oscars?

Este homenaje ahora nominado a los Emmy 2025 contó con diferentes interpretaciones: