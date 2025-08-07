La rapera Young Miko y el grupo de K-Pop KATSEYE lanzarán una canción titulada ‘Gabriela’, aquí los detalles

Esta tarde se hizo oficial la colaboración entre el grupo sensación de K-Pop, KATSEYE y una de las artistas del género urbano más destacados de los últimos años, Young Miko en la canción ‘GABRIELA’.

A través de su cuenta de X, KATSEYE adelantó que la colaboración saldrá el próximo 8 de agosto y publicaron la portada del single. A horas del estreno no se han liberado más detalles de la canción.

¿Quiénes son KATSEYE?

Son una girl‑band de talla mundial global, con una mezcla cultural de varios países, quienes hacen música K-Pop pero en el idioma inglés formado en el 2023 y con un gran crecimiento.

Están respaldadas por dos de los más grandes sellos de este movimiento: HYBE y Geffe y en los últimos meses han encabezado la nueva generación de agrupaciones del K-Pop.

¿Quién es Young Miko?

María Victoria Ramírez de Arellano Cardona, mejor conocida como Young Miko es una cantante, rapera y compositora de Puerto Rico quien en los últimos años ha destacado por sus letras y su manera de expresar sus ideas como representante de la comunidad LGBTQ+.