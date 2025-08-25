BTS y TinyTAN llegan a México, a un popular restaurante de comida rápida: fecha, precio y detalles para las ARMY’s

¡Atención, Army! A partir del 3 de septiembre de 2025, llegará a México una edición especial de la Cajita Feliz inspirada en BTS y sus personajes animados TinyTAN. Obviamente, esta noticia ha causado furor entre las ARMY’s, quienes ya esperan con emoción las figuras coleccionables y exclusivas que acompañan esta increíble colaboración.

La Cajita Feliz de BTS y TinyTAN llega a México

Esta campaña nadie la veía venir y la verdad es que las y los Army ya se están preparando para conseguirlos. Lo mejor de todo es que no solo serán exclusivas de México, también estará disponible de manera simultánea en países como Argentina, Ecuador, Perú y Nicaragua, con distribución limitada hasta agotar existencias.

¿Qué trae la Cajita Feliz de BTS y TinyTAN?

El atractivo principal de esta edición especial, obviamente son los juguetes TinyTAN, figuras que representan a los siete integrantes de BTS: RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. Cada compra incluye una figura aleatoria, lo que agrega el factor sorpresa, dando mayor emoción a los fans.

Estas figuras TinyTAN forman parte de un universo conceptual propio que expande el mensaje positivo y creativo del grupo surcoreano. Por lo que, si eres fan, no te puedes perder la oportunidad de añadirlos a tu colección.

Un lanzamiento en un momento clave para BTS

Algo que hace aún más especial este lanzamiento es que coincide con el regreso de BTS tras la finalización de su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. El grupo retomó actividades públicas y comerciales, con un objetivo claro: fortalecer su conexión con sus fans en todo el mundo.

Como dato curioso, esta no es la primera vez que los ídolos del K-pop se asocian con la famosa cadena de comida rápida: años atrás también lanzaron una edición especial con personajes BT21, que se agotó rápidamente. Así que tómalo en cuenta, porque en esta ocasión podría volver a terminarse antes de tiempo.

¿Te gustaría tener la colección?

