3 remakes de anime muy esperados que terminaron siendo un fracaso

Como en todo dentro del mundo del entretenimiento, la nostalgia por algunos animes es grande. Tanto que algunos estudios deciden sorprender a los fans, y de paso hacer negocio, con sus remakes de anime. Desafortunadamente, no a todos les sale bien…

Cuando el remake no supera al original

Los remakes en el anime suelen llegar con grandes expectativas: mejor animación, fidelidad al manga y la oportunidad de darle un cierre digno a historias que posiblemente quedaron inconclusas. Sin embargo, no siempre cumplen lo prometido. Estos tres casos son un ejemplo de cómo la nostalgia puede ser un arma de doble filo.

Digimon Adventure

El regreso de los Niños Elegidos en Digimon Adventure (2020) pintaba para ser homenaje precioso para la serie de 1999. La idea era refrescar la historia con algunos cambios en los eventos que ocurren dentro de la historia y nuevas combinaciones de Digimons. Pero todo salió mal.

El problema fue un guion débil y una animación que no logró transmitir el mismo carisma que el original.

Shaman King (2021)

El remake de Shaman King prometía adaptar fielmente el manga de Hiroyuki Takei, después de que el anime de 2001 improvisara su propio final.

La ejecución, sin embargo, dejó mucho que desear. Un ritmo excesivamente rápido y una animación promedio hicieron que la serie se sintiera plana. Aunque alcanzó cierta popularidad, muchos fans siguen prefiriendo la versión original a pesar de su desafortunado final.

Sailor Moon Crystal

Cuando se anunció Sailor Moon Crystal, los fans comenzaron a soñar con una adaptación fiel al manga de Naoko Takeuchi, sin relleno y con un estilo renovado.

El resultado fue una serie bastante desabrida, con una animación irregular y una narrativa poco convincente. Tras tres temporadas, el final llegó en forma de película estrenada directamente en una popular plataforma de streaming, cerrando un remake que nunca logró enamorar como la versión original de los 90.

Estos tres remakes son la prueba de que revivir clásicos no siempre es garantía de éxito.

