Las 7 canciones de Monsta X que no pueden faltar en tu playlist antes de sus conciertos en México

La agrupación masculina surcoreana, MONSTA X, está lista para hacer historia en México puesto que será la primera agrupación de K-pop de la cuarta generación en presentarse en el Auditorio Nacional el próximo mes de junio, ante esta noticia las expectativas de Monbebe no deja de crecer y muchos ya preparan su playlist perfecta para el esperado concierto.

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La agrupación que llegará al país como parte de su gira mundial 2026 titulada "THE X: NEXUS In Latam" cuenta con una amplia trayectoria marcada por conceptos intensos, coreografías explosivas y canciones llenas de energía que los han llevado a consolidarse como uno de los grupos más importantes del K-pop a nivel internacional

¿Quién es MONSTA X?

Como te lo mencionamos anteriormente MONSTA X es una grupo masculino de K-pop que debutó bajo la agencia Starship Entertainment en 2015, tras el reality “No Mercy”, actualmente el grupo está conformado por: Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M.

Tras años de trabajo el grupo prepara su esperado regreso a tierra azteca después de casi 7 años por lo que aquí te dejamos 7 canciones que debes saberte sí o sí antes de que presenten su show.

