Las 7 canciones de Monsta X que no pueden faltar en tu playlist antes de sus conciertos en México
Previo a su presentación en el Coloso de Reforma en la CDMX estos son los éxitos que convirtieron al grupo en uno de los más poderosos del K-pop.
La agrupación masculina surcoreana, MONSTA X, está lista para hacer historia en México puesto que será la primera agrupación de K-pop de la cuarta generación en presentarse en el Auditorio Nacional el próximo mes de junio, ante esta noticia las expectativas de Monbebe no deja de crecer y muchos ya preparan su playlist perfecta para el esperado concierto.
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La agrupación que llegará al país como parte de su gira mundial 2026 titulada "THE X: NEXUS In Latam" cuenta con una amplia trayectoria marcada por conceptos intensos, coreografías explosivas y canciones llenas de energía que los han llevado a consolidarse como uno de los grupos más importantes del K-pop a nivel internacional
¿Quién es MONSTA X?
Como te lo mencionamos anteriormente MONSTA X es una grupo masculino de K-pop que debutó bajo la agencia Starship Entertainment en 2015, tras el reality “No Mercy”, actualmente el grupo está conformado por: Shownu, Minhyuk, Kihyun, Hyungwon, Joohoney e I.M.
Tras años de trabajo el grupo prepara su esperado regreso a tierra azteca después de casi 7 años por lo que aquí te dejamos 7 canciones que debes saberte sí o sí antes de que presenten su show.
- Hero:
Es uno de los temas más icónicos de su carrera, ya que les ayudó a ganar popularidad internacional gracias a su energía intensa y coreografía poderosa.
- Shoot Out:
Otro título que se encuentra en su lista de éxitos es Shoot Out ya que mezcla sonidos electrónicos con una estética oscura que conquistó al fandom.
- Love Killa:
Love Killa es una canción que ha colocado a MONSTA X en tema de conversación en las redes, debido a que su sonido refleja un concepto elegante y sensual.
- Beautiful:
Si buscas un tema melódico Beautiful es un tema que muestra un lado emocional y vocal de los integrantes sin perder la esencia intensa que los define.
- Gambler:
Gambler es una producción sofisticada que cuenta con un sonido maduro que reafirmó la evolución musical del grupo en la industria del k-pop.
- Rush Hour:
Este sencillo destacó por su estilo dinámico y divertido, además. llamó la atención gracias a su ritmo que rápidamente se convirtió en tendencia entre los fans y plataformas digitales.
- Someone's Someone:
MONSTA X también conquistó al público internacional con canciones completamente en inglés y claro ejemplo este este éxito.
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