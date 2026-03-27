El antes y después de LISA: la evolución en fotos de la estrella de BLACKPINK

¡LISA está de fiesta! La estrella de BLACKPINK celebra su cumpleaños número 29 siendo una de las artistas con mayor relevancia a nivel global. La joven comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento con apenas 13 años. Poco después, debutó en BLACKPINK, grupo con el que alcanzó la fama mundial. Aquí te compartimos cómo ha sido la evolución de la rapera con el paso de los años: ¡Mira su antes y después!

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El antes y después de LISA de BLACKPINK: su evolución en fotos

LISA incursionó en el mundo del entretenimiento desde muy temprana edad. Con tan sólo 13 años fue seleccionada para unirse a YG Entertainment. Gracias a ello, la artista tuvo que mudarse de Tailandia a Corea del Sur, donde recibió todo un entrenamiento para convertirse en una estrella del k-pop. Tras años preparándose para el estrellato, LISA debutó como bailarina principal y rapera de BLACKPINK a la edad de 19 (2016). En cuestión de meses, el sueño de LISA se volvió realidad y la agrupación alcanzó la fama a nivel internacional.

Ya consolidada como una de las caras más relevantes del K-pop, la idol optó por probar suerte en solitario. En 2021, lanzó su primer single como solista: LALISA, mismo que batió récords en plataformas de streaming. Desde entonces, no ha hecho más que acumular éxitos, pues, además de su impecable desempeño en la industria musical, la estrella también se ha convertido en embajadora global de diversas marcas de lujo, llevando su fama a un nuevo nivel. Este es el antes y después de LISA:

| Crédito: YG Entertainment / IG (@lalalalisa_m)

Así luce LISA de BLACKPINK en la actualidad

Gracias a su buena relación con las marcas de lujo, LISA ha logrado expandir su carrera más allá de la música. Recientemente debutó como diseñadora de modas para una famosa tienda de ropa en Nueva York. A nivel musical, su último álbum fue lanzado en 2025 y corrió bajo el nombre de “Alter Ego”. Actualmente, LISA se mantiene como una de las estrellas más importantes a nivel global. Tan sólo en Instagram cuenta con casi 110 millones de seguidores. Así luce la idol a sus 29 años: