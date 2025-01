México, el nuevo amor de Jung Hae In: momentos inolvidables con sus fans

Jung Hae iIn vino a la Ciudad de México y fue una verdadera locura. El actor visitó nuestro país y compartió tiempo con sus fanáticos en un fan meeting que formaba parte de su Our Time Tour. En el evento el actor probó comida, muy picante, se echó sus shots de tequila y mucho más, sin duda, fue una de las mejores experiencias que han tenido sus fans y si no tuviste la oportunidad de asistir, no te preocupes, te contamos todos los detalles de su visita.

Así se vivió el fan meeting de Jung Haein en México

Durante su paso por Latinoamérica como parte de Our Time Tour,Jung Hae In visitó México. Este evento fue una oportunidad única para que sus fans convivieran con él.

Durante el evento, sus fans tuvieron la oportunidad de platicar con él, conocer varias de sus experiencias dentro y fuera de los sets. El actor se mostró muy emocionado con su público e incluso, les dedicó varias palabras en español, aunque le costó mucho trabajo.

Uno de los momentos que más amaron sus fans, fue cuando Jung Hae In, probó comida mexicana pero con harta salsa picante. El actor pensó que podría con el picante, aunque las fans le decían que ya no le echara más a su taco. Jung Hae In se dio la enchilada de su vida frente a su público y resultó bastante adorable el momento.

Una fan fue invitada a pasar por el actor para echarse un taquito con él. La fanática se convirtió en la envidia de la noche.

No puedes decir que viviste la experiencia de estar en México si no probaste un shot de tequila y el actor lo sabía muy bien. Fue así que durante su presentación, decidió tomar un poco de tequila con sus fans. Al actor le gustó tanto que dijo: “Saben que me gusta el Whisky. Pues ahora el tequila será mi alcohol favorito”.

¿Qué lugares visitará Jung Haein como parte de su Our Time Tour?

El actor solo recorrerá 3 ciudades latinoamericanas: Ciudad de México, São Paulo y Santiago de Chile. Sin duda, la creciente popularidad de los kdramas en nuestro país se está volviendo relevante para los actores, quienes comienzan a voltear a vernos para considerar venir a conocer a sus fans.

