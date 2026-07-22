El K-drama que promete terror intenso: ¿de qué trata y cuándo se estrena?

El K-drama se ha catapultado a los espectadores internacionales, trayendo todo tipo de producciones que se han ganado el cariño de su público. Para los amantes del terror intenso, se acaba de anunciar el lanzamiento de una nueva serie coreana que todos quieren ver.

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Es así que te detallaremos de qué trata y cuándo estará disponible para que la puedas ver, una historia que se encargará de erizarte la piel.

¿Cuál es la historia del Palacio del Este?

El nuevo K-drama se llama "El Palacio del Este", toda la historia se remonta a la dinastía Joseon (ficción), donde nos explica que hay una maldición que está acechando a la familia real, por lo que los príncipes herederos mueren por circunstancias inexplicables.

Ante el inminente peligro, deciden solicitar el apoyo de dos personalidades; se trata de un cazador de espíritus y de una dama de la corte que tiene el don de comunicarse con los espíritus. Siendo los encargados de descubrir la razón de estos seres vengativos.

Aunque es una serie que solamente tiene 8 episodios, es un proyecto que promete un terror intenso ante la aparición de espíritus y de una atmósfera inquietante que te absorberá durante toda la historia.

¿Cuándo se estrena el East Palace?

El K-drama de "El Palacio del Este" se estrenó el 17 de julio del 2026 en una reconocida plataforma de streaming, permitiendo que todos los usuarios puedan disfrutar de la historia y de los espíritus que helarán tu piel. Otro factor que la ha hecho popular es el reconocido elenco principal que tiene, destacándose la participación de:



Roh Yoon-seo, quien participó en proyectos como "Nadie en el bosque", "Nuestro horizonte azul" o en "Una chica del siglo XX".

Nam Joo-hyuk, dentro de sus actuaciones, se destaca "Veinticinco, veintiuno", "La novia del dios del agua" o "Vigilante"

Una auténtica historia que promete terror intenso, en especial para aquellos que prefieren las historias de espíritus vengativos o que les gusta sentir la adrenalina del miedo.