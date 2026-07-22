Lista de los actores de doblaje que han muerto en lo que va del año 2026

Los actores de doblaje se han convertido en grandes celebridades, puesto que sus emblemáticas voces se han encargado de darle vida a personajes únicos, que al día de hoy siguen siendo recordados.

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Lamentablemente, son varias personalidades las que han muerto inesperadamente, dejando un importante legado que sigue siendo recordado. Te detallaremos la lista de los decesos en lo que va del año 2026.

¿Qué actores de doblaje han muerto este 2026?

En lo que va del año 2026, son varios los actores de doblaje que han fallecido, personalidades que siguen siendo recordadas por sus voces únicas. Esta es la lista de los que han muerto:



Carlos Becerril falleció el 17 de abril a los 90 años; dentro de los proyectos en que participó se destacan "El regreso del gato", "Katy, la oruga" y "Recuerdos del ayer".

Alexis Ortega murió el 24 de enero a los 38 años, participando en "Cars 3", "El Hombre Araña" y en "Grandes Héroes" (serie animada y película).

Gabriel Garzón falleció el 25 de enero a sus 57 años. Aunque tuvo varias participaciones en el doblaje, la más recordada fue darle vida a "Topo Gigio".

Gloria Rocha, quien era conocida como "la madrina del doblaje", murió el 14 de enero a sus 94 años. Dentro de sus actuaciones se destacan "Vilma", "Miss Piggy" y "Olivia" en Popeye.

¿Qué se necesita para ser actor de doblaje?

Podría parecer muy fácil, pero no lo es. Para ser un actor de doblaje, se necesita conocer lo que es el arte dramático, ya que con tu voz debes ser capaz de interpretar lo que pasa, teniendo una gran sincronización para ajustarlo al personaje. Para lograrlo, se recomienda estudiar actuación de teatro o dramático, especializarte en doblaje y participar en varias audiciones.

Con la lista de actores de doblaje que han muerto en lo que va del año 2026, fueron personalidades que marcaron diversas generaciones de niños, quienes los escucharon interpretando a los personajes, voces que al día de hoy siguen siendo recordadas por todos.