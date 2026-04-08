5 K-dramas que tienes que ver si amaste “Descendientes del Sol"; te harán creer en el amor verdadero

Sin duda uno de los mejores K-dramas ha sido el icónico "Descendientes del Sol", el cual se estrenó en 2016 y mezcla una profunda historia de amor combinada con un ambiente de guerra, fuerzas especiales, medicina y ayuda humanitaria. Es por esta razón que si la historia te gustó te presentamos cinco con tramas que seguro disfrutarás.

¿Cuáles son los mejores k-dramas de amor y guerra?

Reina: Amor y guerra: La trama se centra en Kang Eun Bo (Jin Se Yeon), quien buscará vengarse luego de que asesinaran a su gemela. Sin embargo, durante la trama encontrará el amor en el rey Lee Kyung (Kim Min Kyu) y se enfrentará a diversos retos. La historia se desarrolla en el ambiente de la Dinastía Joseo Reina: amor y guerra: Este drama coreano es uno de los más populares y queridos por el n.

El amor en las llamas de la guerra: Este K-drama

My Military Valentine: Esta es una historia que mezcla comedia con romance en la que un malentendido con una militar hará que una estrella de Kpop (Lloyd) se una a las fuerzas militares, pero no solo eso, sino que emprenda una historia llena de romance que te dejará sorprendido y te cautivará además de que te sacará más de una sonrisa.

Academia militar de armamento: La historia se centra en Xie Xiang, una joven que ingresa al servicio militar ocultando su identidad femenina ya que luego de que su hermano falleciera buscará cumplirle un sueño. En esta historia conocerá a dos hombres (Gu Yanzhen y Shen Junshan) quienes se enamoraran de ella sin saber realmente su secreto. Esta historia te enganchará de principio a fin. La historia está ambientada a principios del siglo XX.