Kdramas para principiantes: Te decimos dónde empezar

Los kdramas han causado un fuerte impacto en las personas a nivel mundial y seguro ya has encontrado a muchas personas que te recomiendan empezar a verlos cuanto antes. Si tienes ganas de empezar, pero no sabes por dónde estás en el lugar correcto, pues con estas recomendaciones te adentrarás en este fascinante mundo.

Primero que nada, es importante saber un par de cosas: Los kdramas son series que tienen entre 16 y 20 capítulos, lo que los hace fácil de seguir. Además, hay para todos los gustos. Puedes encontrar historias de romance, comedia, misterio y fantasía. Por último, la calidad es impresionante, hay varios escenarios impresionantes, la fotografía es impecable y la banda sonora memorable.

Estos son los kdramas con los que cualquier principiante puede y debería comenzar.

Crash Landing on you

Romance / Comedia. Una ejecutiva surcoreana conoce a un oficial del ejército de Corea del Norte.

Fantasia / Romance. Una historia que combina a la perfección la mitología coreana y una historia de amor, la cual está protagonizada por el carismático Gong Yoo.

Descendants of the Sun

Romance / Acción. Sigue la historia de un soldado y una doctora que se enfrentan a varios desafíos, en una zona de guerra. Mucha acción y emoción en cada uno de sus capítulos.