¿Quién era Kim Sae-ron, la actriz surcoreana que falleció ayer a los 24 años?

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años, conocida por su papel en el kdrama Besos y presagios de Disney+ fue encontrada sin vida el domingo por la tarde en su casa al este de Seúl. Uno de sus amigos había quedado de reunirse con ella cuando encontró el cuerpo sin vida de la actriz.

El mismo domingo, la policía de Seúl informó que no se encontraron indicios de que la actriz hubiera sido víctima de algún crimen, por lo que seguían investigando las circunstancias en las que falleció.

¿Quién era la actriz surcoreana Kim Sae-ron?

Kim Sae-ron, inició su carrera desde muy joven y dejó una huella en la industria del cine y la televisión. Debutó a los 9 años y rápidamente ganó reconocimiento por su talento en películas como A Brand New Life (2009) y The Man From Nowhere (2010).

De grande se formó como actriz de kdramas participando en proyectos reconocidos a nivel mundial. Sin embargo, en el 2002 se enfrentó a varias controversias que afectaron su carrera, incluyendo su salida del drama Trolley tras un incidente donde se le captó conduciendo en estado de ebriedad.

La presión social sobre artistas surcoreanos

La muerte de Kim pone en la mira nuevamente el tema de la enorme presión social que existe en Corea del Sur sobre los artistas, a los que se les exige mantenerse como modelos a seguir con comportamientos impecables. Se sabe que este tipo de exigencias han terminado con la vida de varios al no cumplir con las expectativas y exigencias de la sociedad sobre ellos.

A pesar de que la actriz no dejó una nota, las autoridades dijeron este lunes que se establecerá que su causa de muerte fue por suicidio. La actriz ya había manifestado que no podía más con la presión social en sus redes sociales: “Ya es tan duro, ¿pueden parar?”.

