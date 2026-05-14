Veterano actor coreano de “Hotel del Luna” conmueve a fans tras suspender suspende grabaciones por luto

Aunque la industria del entretenimiento coreano suele mantenerse reservada respecto a la vida privada de sus celebridades, en las últimas horas se ha revelado que el veterano actor Kim Won-hae atraviesa por un periodo de duelo familiar.

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Won-hae quien ha sido reconocido por convertirse en uno de los rostros más queridos gracias a sus papeles secundarios llenos de carisma y emotividad ha decidido pausar temporalmente alguno de sus compromisos profesionales y rodajes mientras permanece con su familia tras la repentina muerte de su mamá.

De acuerdo con medios surcoreanos, la madre de Kim Won-hae falleció este 14 de mayo del 2026 y el velorio se llevará a cabo en el Centro Médico Asan de Seúl, asimismo, se sabe que el funeral se realizará la mañana del 16 de mayo en el Parque Memorial de Seúl, donde será el descanso final de la madre del actor.

Ante esta noticia, ni el actor ni parte de su equipo de trabajo, así como su agencia han revelado más información de lo ocurrido, por lo que seguidores han pedido respeto y privacidad mientras que el actor atraviesa este periodo lejos de los reflectores.

El repentino deceso de la mamá del actor ha provocado múltiples reacciones entre seguidores quienes han recordado su trayectoría artística como muestra de apoyo ante este difícil momento. A lo largo de los años, el actor se ha consolidado como una figura imprescindible en los K-damas que lo han llevado a convertirse en uno de los actores de reparto más respetados de Corea del Sur.

¿Quién es Kim Won-hae y cuáles son sus mayores éxitos?

El reconocido actor surcoreano que nació el 6 de abril de 1969 comenzó su carrera en el teatro antes de la televisión y el cine, sin embargo, con el paso del tiempo decidió incursionar frente a las cámaras y desde ese entonces se ha vuelto uno de los actores secundarios más conocidos gracias a sus interpretaciones dentro de los k-dramas.

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