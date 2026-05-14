⁠¿Cuándo se estrena la temporada 2 de La Corona Perfecta?

La Corona Perfecta (Perfect Crown, en inglés) se ha convertido en uno de los kdramas más queridos del panorama actual. Con tan sólo 10 episodios en Disney+, la serie protagonizada por IU y Byeon Woo-seok se ha robado el corazón de miles. Dicho esto - y a medida que la historia se aproxima a su gran final - ha comenzado a surgir una fuerte incógnita: ¿Habrá una temporada 2? ¿Cuándo se estrenará? ¡Aquí te contamos todo lo que se sabe sobre una segunda entrega!

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La Corona Perfecta: ¿Tendrá segunda temporada la serie? Esto se sabe

De momento, no hay ningún tipo de confirmación por parte de Disney+. No obstante, debido al gran éxito de la serie y el buen recibimiento del público, todo apunta a que sólo es cuestión de tiempo para que la famosa empresa del ratón dé a conocer la renovación del programa con una segunda temporada.

Según diversos reportes, el décimo episodio de la serie alcanzó un rating nacional en Corea del 13,3%, lo que la convierte en una de los shows más exitosos de la plataforma en el país. A nivel global, La Corona Perfecta logró mantenerse en el top 10 de los programas más vistos de Disney+ en 35 naciones diferentes.

¿Cuándo se estrena y a qué hora estará disponible el Gran Final de la Corona Perfecta?

Mientras los fans esperan la renovación de la serie, las expectativas en torno al final de temporada se elevan. Los seguidores de La Corona Perfecta podrán disfrutar del desenlace de la historia este mismo fin de semana con los últimos dos episodios finales, los cuales tendrán su estreno el próximo viernes y sábado. Aquí la hora de estreno de cada uno de ellos:



Episodio 11: 15 de mayo, 6:40 a.m.

15 de mayo, 6:40 a.m. Episodio 12: (Gran Final): 16 de mayo, 6:40 a.m.

¿De qué trata la Corona Perfecta?

Este exitoso kdrama sigue la historia de un matrimonio por contrato, en el que la protagonista, Seong Huiju (IU), se ve obligada a “casarse” con Yi An (Byeon Woo-seok), un príncipe que no cuenta con poder real. Esto, para ganar el estatus que le hace falta luego de convertirse en una heredera despreciada por no ser de origen noble. Si bien la narrativa parte de una problemática meramente social, conforme la historia avanza, los seguidores son testigos del surgimiento de un nuevo romance.