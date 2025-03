Muere el cantante surcoreano Wheesung a los 43 años

Wheesung, una de las voces más icónicas del R&B surcoreano, se apagó este 10 de marzo. El cuerpo del cantante fue encontrado en su departamento en Seúl sin signos vitales.

Las autoridades acudieron al departamento después de recibir un informe por parte de los familiares del cantante. Equipos de emergencia llegaron al lugar, pero finalmente se declaró que había fallecido. Actualmente, continúan bajo investigación las causas de la muerte, pero sospechan que fue como consecuencia de un paro cardiaco.

La agencia Tajoy Entertainment emitió un comunicado sobre la muerte del cantante: “El 10 de marzo, nuestro querido artista Wheesung falleció. Fue encontrado en estado de paro cardiaco en su casa en Seúl y posteriormente fue declarado muerto.”

¿Quién era Wheesung?

Wheesung era un icono del R&B coreano. Desde que debutó en el 2002 como solista, dejó huella en la industria con éxitos como ‘With Me e Insomnia’. Su voz estuvo presente en el mundo de los kdramas con dramas como ‘The Moon Embracing the Sun’ o ‘It´s okay, it´s love’.

Además, también era un productor y compositor, trabajando con figuras como Ailee, Twice, TVXQ, T-ara y Gummy.

Aún no han revelado detalles sobre los servicios funerales, por lo pronto la agencia Tajoy Entretainment pidió a la prensa y fans no difundir rumores o especulaciones sobre su él y para respetar el duelo de su familia.

