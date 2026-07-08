Lista completa de los nominados a los Premios Emmy 2026: series, actores, actrices y todas las categorías actualizadas EN VIVO
La Academia de Televisión dio a conocer a los nominados de los Premios Emmy 2026. Aquí encontrarás la lista completa de todas las categorías de lo mejor de la televisión.
Hoy nos vestimos de gala, pues se revelaron los nominados a los Premios Emmy 2026, que competirán por el máximo reconocimiento del mundo de la televisión. Este miércoles 8 de julio, la Academia de Televisión anunció de la mano de los ganadores del Emmy Liza Colón-Zayas (The Bear) y Jeff Hiller (Somebody Somewhere) a los candidatos de la 78.ª edición de los Emmy, que buscan premiar a las mejores series, actores, actrices, programas de entretenimiento y producciones de streaming del último año. Aquí encontrarás la lista completa de nominados.
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Lista completa de nominados a los Emmy 2026
Mejor serie drama
- The Diplomat
- The Gilded Age
- A Knight of the Seven Kingdoms
- Paradise
- The Pitt
- Pluribus
- Slow Horses
- Your Friends and Neighbors
Mejor actriz de serie drama
- Carrie Coon
- Chase Infiniti
- Keri Russell
- Rhea Seahorn
- Zendaya
Mejor actor de serie drama
- Sterling K. Brown
- Gary Oldman
- Mark Ruffalo
- Rufus Sewell
- Noah Wyle
Mejor serie comedia
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Margo’s Got Money Troubles
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- Widow’s Bay
Mejor actriz en serie comedia
- Quinta Brunson
- Ayo Edebiri
- Elle Fanning
- Lisa Kudrow
- Jean Smart
Mejor actor en serie comedia
- Yahya Abdul Mateen II
- Steve Carell
- Matthew Rhys
- Jason Segel
- Martin Short
Mejor serie limitada o de antología
- All Her Fault
- The Beast In Me
- Beef
- DTF St. Louis
- Love Story
Mejor actriz en serie limitada o de antología
- Claire Danes
- Sally Field
- Carey Mulligan
- Sarah Pidgeon
- Sarah Snook
Mejor actor en serie limitada o de antología
- Riz Ahmed
- Jason Bateman
- Charlie Hunnam
- Oscar Isaac
- Matthew Rhys
Mejor programa de variedad
- The Daily Show (Comedy Central)
- Jimmy Kimmel Live! (ABC)
- Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)
- The Late Show With Stephen Colbert (CBS)
- Saturday Night Live (NBC)
Mejor reality show de competencia
- Dancing With the Stars (ABC)
- RuPaul’s Drag Race (MTV)
- Survivor (CBS)
- Top Chef (Bravo)
- The Traitors (Peacock)
¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?
Los ganadores en cada una de las categorías serán anunciados en la ceremonia de los 78.º Premios Emmy, la cual se celebrará el próximo 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles.
¿Quién va a conducir la ceremonia de los Premios Emmy 2026?
Llama la atención que, después de 15 años, el evento será dirigido nuevamente por una mujer. Durante la transmisión donde se revelaron los nominados a los Premios Emmy 2026, se anunció que Mariska Hargitay será la encargada oficial de conducir dicho evento.
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