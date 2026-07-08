Lista completa de los nominados a los Premios Emmy 2026: series, actores, actrices y todas las categorías actualizadas EN VIVO

Hoy nos vestimos de gala, pues se revelaron los nominados a los Premios Emmy 2026, que competirán por el máximo reconocimiento del mundo de la televisión. Este miércoles 8 de julio, la Academia de Televisión anunció de la mano de los ganadores del Emmy Liza Colón-Zayas (The Bear) y Jeff Hiller (Somebody Somewhere) a los candidatos de la 78.ª edición de los Emmy, que buscan premiar a las mejores series, actores, actrices, programas de entretenimiento y producciones de streaming del último año. Aquí encontrarás la lista completa de nominados.

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Lista completa de nominados a los Emmy 2026

Mejor serie drama

The Diplomat

The Gilded Age

A Knight of the Seven Kingdoms

Paradise

The Pitt

Pluribus

Slow Horses

Your Friends and Neighbors

Mejor actriz de serie drama

Carrie Coon

Chase Infiniti

Keri Russell

Rhea Seahorn

Zendaya

Mejor actor de serie drama

Sterling K. Brown

Gary Oldman

Mark Ruffalo

Rufus Sewell

Noah Wyle

Mejor serie comedia

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Margo’s Got Money Troubles

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

Widow’s Bay

Mejor actriz en serie comedia

Quinta Brunson

Ayo Edebiri

Elle Fanning

Lisa Kudrow

Jean Smart

Mejor actor en serie comedia

Yahya Abdul Mateen II

Steve Carell

Matthew Rhys

Jason Segel

Martin Short

Mejor serie limitada o de antología

All Her Fault

The Beast In Me

Beef

DTF St. Louis

Love Story

Mejor actriz en serie limitada o de antología

Claire Danes

Sally Field

Carey Mulligan

Sarah Pidgeon

Sarah Snook

Mejor actor en serie limitada o de antología

Riz Ahmed

Jason Bateman

Charlie Hunnam

Oscar Isaac

Matthew Rhys

Mejor programa de variedad

The Daily Show (Comedy Central)

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Last Week Tonight With John Oliver (HBO Max)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

Saturday Night Live (NBC)

Mejor reality show de competencia

Dancing With the Stars (ABC)

RuPaul’s Drag Race (MTV)

Survivor (CBS)

Top Chef (Bravo)

The Traitors (Peacock)

¿Cuándo son los Premios Emmy 2026?

Los ganadores en cada una de las categorías serán anunciados en la ceremonia de los 78.º Premios Emmy, la cual se celebrará el próximo 14 de septiembre de 2026 en el Peacock Theater de Los Ángeles.

¿Quién va a conducir la ceremonia de los Premios Emmy 2026?

Llama la atención que, después de 15 años, el evento será dirigido nuevamente por una mujer. Durante la transmisión donde se revelaron los nominados a los Premios Emmy 2026, se anunció que Mariska Hargitay será la encargada oficial de conducir dicho evento.

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