Muere actriz de Réquiem por un sueño y protagonista de películas de Woody Allen

La industria del cine hollywoodense y la comedia neoyorquina se encuentra de luto por la muerte de Louise Lasser, actriz que fue protagonista de algunas de las primeras películas de Woody Allen y estuvo casada con él. También participó en proyectos de la talla de "Réquiem por un sueño".

La intérprete de 87 años murió en su casa del exclusivo barrio del Upper East Side en Manhattan, de acuerdo con The Hollywood Reporter. Así lo confirmó su mejor amiga, Susan Charlotte, quien aseguró que el fallecimiento fue de causas naturales y que Lasser se fue en paz.

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Quién era Louise Lasser

Originaria de Nueva York, Louise Lasser fue una comediante y actriz que protagonizó algunas de las primeras películas filmadas por Woody Allen, como "What's up, Tiger Lily?" (1966), "Take the money and run" (1969) y "Bananas" (1971). Entre 1966 y 1971, estuvo casada con el cineasta, pero la última película que hizo con él fue "Todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, pero temía preguntar", en 1972.

En su filmografía también destaca una participación en "Réquiem por un sueño", de Darren Aronofsky; en la película interpretó a "Ada", la mejor amiga de "Sara" (Ellen Burstyn) y quien le detona una obsesión por la pérdida de peso que termina costándole todo.

Entre 1976 y 1977 estelarizó una serie de comedia llamada "Mary Hartman, Mary Hartman", la cual satirizaba las telenovelas estadounidenses y hacía una crítica sobre el consumismo. Fue un programa que duró muy poco debido a lo fuera de lo común que resultaba para la época; Louise Lasser fue nominada a un Emmy por su trabajo, pero incluso se hizo una categoría nueva para nombrarla.