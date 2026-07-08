Es OFICIAL: Disney revela su calendario de estrenos hasta 2029: Marvel, Frozen, Toy Story y más

De manera oficial se presentó el calendario de estrenos de Disney para el periodo 2026 a 2029, con algunas sorpresas y la reafirmación de algunas de sus franquicias más populares como Toy Story, Moana, Frozen, Los Vengadores y Star Wars, sagas que ya tienen reservadas sus fechas de estreno. Aquí te contamos todo sobre el calendario de películas conformadas hasta ahora por parte de Disney.

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¿Cómo va hasta ahora el calendario de estrenos de Disney?

Recientemente, The Walt Disney Company ha dado a conocer sus estrenos planeados hasta el año 2029, donde se han destacado estrenos como Avengers Doomsday, filme que se espera estrenar el próximo 18 de diciembre, o Los Increíbles 3, película pensada para el año 2028.

Calendario confirmado hasta ahora de estrenos Disney hasta el 2029.

Año 2026



Toy Story 5.

Moana (live-action).

Avengers Doomsday.

Año 2028



Lilo & Stitch (Live-Action)

Los Increíbles 3.

Lanzamientos de sagas como Star Wars.

Los Increíbles 3 (Pixar)

Año 2029



Coco 2

Avatar 4

Sin lugar a dudas, estos lanzamientos confirman a The Walt Disney Company como líder de la industria cinematográfica, pues, a pesar de sus tropiezos, Disney se convirtió en el primer estudio de Hollywood en superar los 3 mil millones de dólares en recaudación mundial en lo que va del año.

Una nueva apuesta por parte de Disney

Disney busca mantener el interés del público mediante estas apuestas, las cuales han dado mucho de qué hablar, pues la empresa ha pasado por diversos tropiezos, en especial con lo que respecta a sus relanzamientos en live-action, pues se ha reportado que la empresa perdió aproximadamente 170 millones de dólares con Blancanieves (2025), pues se reportó que la película tuvo un costo de 336.5 millones de dólares, logrando recuperar solamente 205.6 millones en taquilla mundial, lo que la colocó como uno de los mayores fracasos de la historia del estudio y del cine.