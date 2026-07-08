Qué ver hoy 08 de julio en Azteca 7 y en streaming, para no aburrirse en el primer día sin ningún partido del Mundial 2026

Este martes 8 de julio llega de manera especial, pues tras semanas de intensos juegos dentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, hoy la FIFA ha decidido darse un descanso, lo que abre la oportunidad perfecta para quienes quieren ponerse al día con películas y series imperdibles. Por ello ahora te contamos cuál es la programación de Azteca 7 y en streaming para el día de hoy.

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Desde la programación de Azteca 7 hasta los estrenos y títulos más recomendados en plataformas de streaming, aquí te contamos sobre algunas opciones para disfrutar del día mientras esperas el regreso de la emoción mundialista.

A continuación, conocerás la tabla con los horarios y la programación de Azteca 7 para hoy 8 de julio del 2026.

5:30 a.m. Inova 6

6:00 a.m. 44 Gatos

6:30 a.m. Daniel Tigre

7:00 a.m. Gigantosaurus

7:30 a.m. LEGO Friends: El próximo capítulo

8:00 a.m. Masha y el Oso

8:30 a.m. Bluey

9:00 a.m. La Casa de Mickey Mouse

9:30 a.m. Spidey y sus sorprendentes amigos

10:00 a.m. Los Pitufos

10:30 a.m. Supercampeones: Rumbo al Mundial

11:00 a.m. Deportv

12:00 p.m. Un Jefe en Pañales (The Boss Baby)

1:30 p.m. Las nuevas aventuras del Pájaro Loco

2:00 p.m. El Show de Garfield

2:30 p.m. Alvin y las Ardillas

3:00 p.m. Escandalosos

4:00 p.m. Cloverfield: Monstruo

5:15 p.m. Monster Hunter: La cacería comienza

6:50 p.m. Los Protagonistas 2026

9:00 p.m. Los Protagonistas 2026 2

10:30 p.m. Los Protagonistas Extra

12:00 a.m. Farmacias Similares

Para el caso del streaming, estas son las 5 producciones de las que más están dando de qué hablar y que podrás disfrutar el día de hoy 8 de julio del 2027.

Enola Holmes 3

Para esta entrega

Millie Bobby Brown regresa como la joven detective en una nueva aventura llena de misterio.

Trying

Esta exitosa serie sigue dando de qué hablar con el estreno de su quinta temporada, donde Nikki y Jason enfrentan nuevos retos familiares.

X-Men '97 – Temporada 2

Esta serie ha ganado gran popularidad, colocándose como una de las grandes propuestas de Marvel.

Project Hail Mary

Sin duda, una de las películas de ciencia ficción más esperadas del año, la cual es protagonizada por Ryan Gosling,

KPop Demon Hunters

Este filme sigue siendo uno de los más importantes y populares, gracias a su combinación de música, acción y fantasía. K-Pop.

Ahora, con estas recomendaciones, ya sabes qué ver durante el día de hoy 8 de julio del 2026, en lo que se reanuda tu pasión futbolera el próximo 9 de julio del 2026.