¡ATENCIÓN ARMY! México proyectará #RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE estas son las fechas y horarios

Atención ARMYS que Jin trae sorpresas previo a concluir este 2025, ya que se presentará en cines su primera película de conciertos este próximo 27 y 28 de diciembre.

#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE, se proyectará de manera mundial en aproximadamente 70 países, incluyendo México, donde los seguidores podrán verlo en formatos como 2D y, en algunos lugares, con experiencias inmersivas como SCREENX, 4DX o ULTRA 4DX para sentir la música y las emociones como si estuvieran justo en el concierto.

¿De qué tratará la película de Jin?

#RUNSEOKJIN_EP.TOUR THE MOVIE se trata de un proyecto especial donde se capturó lo mejor de la gira de Jin, que atravesó 10 ciudades y 20 presentaciones alrededor del mundo. El objetivo es recrear en la pantalla grande esa sensación de fiesta y cercanía que se vivió en cada concierto, con una mezcla de actuaciones musicales y contenido exclusivo detrás de cámaras.

Recordemos que desde junio de 2025, Jin inicio su primera gira mundial como solista tras completar su servicio militar y lanzar nuevos proyectos musicales, in integrante de BTS se presentó en solitario en Asia, Norteamérica y Europa, y aunque muchos esperaban que se presentará en México, su gira quedó descartada del país azteca.

Cómo será la experiencia en México

En México, los fanáticos del K-pop, fans de BTS y seguidores de Jin podrán disfrutar de esta película en los cines nacionales durante dos días. En algunos cines ya empezó la preventa de los boletos y rondan entre los $150 a $250 en sala tradicional, estos costos pueden variar dependiendo la cadena de cine y tipo de sala que elijas, muchas de estás funciones coinciden en un horario de las 12:00 pm, así que planifica bien tu día para que no llegues tarde y no te pierdas ni un segundo de esta película.

Como consejo mantente al tanto de la cartelera oficial de tu cine favorito porque como lo mencionamos anteriormente desde inicios de diciembre se abrió la preventa anticipada para este evento.