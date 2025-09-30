Si te gustó K-Pop Demon Hunters tienes que conocer estas 4 películas y series que son igual de buenas
Prepárate porque estas propuestas únicas te atraparán con acción, misterio y giros que no podrás soltar ni olvidar.
La película K-Pop Demon Hunters cosechó millones de fanáticos en todo el mundo gracias a su trama intensa, sus personajes inolvidables y la acción constante. Si la historia te atrapó, estas 4 series y películas son la opción ideal para seguir disfrutando de mundos llenos de emoción, giros inesperados y aventuras que te mantendrán pegado a la pantalla.
1. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba
Tanjiro Kamado, un joven amable, ve cómo su familia es asesinada por demonios, y su hermana Nezuko es transformada en uno de ellos. Decide unirse al Cuerpo de Cazadores de Demonios para buscar una cura para su hermana y vengar la muerte de su familia.
Se destaca por su animación impresionante y batallas épicas. Es una historia de sacrificio, valentía y la lucha contra el mal.
2. Pop Star Academy: KATSEYE
Este documental sigue a un grupo de jóvenes aspirantes a ídolos que participan en un riguroso programa de entrenamiento K-pop. A través de desafíos, ensayos y eliminaciones, buscan ganarse un lugar en el grupo global KATSEYE.
La misma ofrece una mirada íntima al mundo del K-pop y las dificultades que enfrentan los artistas en su camino hacia la fama.
3. The Heavenly Idol
Un sacerdote de otro mundo, Rembrary, se encuentra atrapado en el cuerpo de Woo Yeon-woo, un ídolo K-pop. Mientras intenta adaptarse a la vida de un cantante, también busca una manera de regresar a su mundo y cumplir con su misión divina.
La serie combina elementos de fantasía, romance y comedia, ofreciendo una perspectiva única sobre la industria del entretenimiento.
4. My Demon
Jung Goo-won, un demonio inmortal, pierde sus poderes al entrar en contacto con Do Do-hee, una heredera empresarial. Para recuperar sus habilidades y evitar su desaparición, forma un contrato con ella, protegiéndola mientras navegan por una relación llena de desafíos.
Esta producción mezcla romance, comedia y elementos sobrenaturales, explorando temas de poder, vulnerabilidad y conexión humana.
Kpop Demon Hunters: ¿Cuándo se presentará HUNTR/X en The Tonight Show de Jimmy Fallon?
HUNTR/X, la banda ficticia del fenómeno animado K-Pop Demon Hunters, hará su debut en vivo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon el martes 7 de octubre de 2025. Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, las voces detrás de Rumi, Mira y Zoey, interpretarán su éxito mundial “Golden” y participarán en una entrevista con el presentador.
La misma se ha convertido en un verdadero fenómeno, alcanzando el puesto número 1 en la lista Billboard Hot 100 durante seis semanas consecutivas, siendo la primera canción de un grupo femenino de K-pop en lograrlo tal como menciona The Washington Post.
La melodía también ha dominado plataformas como TikTok e Instagram y ha tenido amplia difusión en la radio estadounidense.
Si no puedes disfrutar de la actuación en directo, el episodio estará disponible para streaming al día siguiente, miércoles 8 de octubre. Además, esa emisión contará con la presencia de la superestrella Jennifer Lopez como invitada especial.
Esta presentación representa un hito en la promoción de K-Pop Demon Hunters que, según GamesRadar +, se ha convertido en uno de los títulos más vistos de las plataformas de streaming con más de 325 millones de reproducciones.
La película ha inspirado una ola de fan art, cosplay y covers, consolidando a HUNTR/X como un verdadero ícono cultural.