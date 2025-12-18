Stray Kids tendrá concierto en Roblox: Así luce el grupo y estos son los horarios y día de estreno en México

Previo a concluir el año, el exitoso grupo de K-pop Stray Kids se prepara para estrenar uno de sus “conciertos más importantes” en Roblox, algo que miles de fans esperan con ansias.

Con esta incursión en una de las plataformas virtuales más populares del mundo, Stray Kids demuestra por qué es uno de los grupos más influyentes a nivel global.

¿Cómo será el concierto de Stray Kids en Roblox?

A través de experiencias interactivas, contenido exclusivo y espacios diseñados para los fans, el grupo logrará llevar su universo musical a una nueva dimensión, donde la música se vive, se explora y se comparte en tiempo real.

El evento se llevará a cabo del 19 al 21 de diciembre de 2025, dentro de la experiencia interactiva The Block, disponible en Roblox. Durante el concierto, los integrantes aparecerán caracterizados como sus avatares animados, SKZOO, interpretando algunas de sus canciones más reconocidas, además, interpretarán nuevos temas que servirán para impulsar su más reciente trabajo, el EP, SKZ IT TAPE ‘DO IT’.

¿Qué avatares son los integrantes de Stray Kids?