Stray Kids tendrá concierto en Roblox: Así luce el grupo y estos son los horarios y día de estreno en México
El fenómeno global del K-pop da un nuevo salto digital como protagonistas de una colaboración que conecta música y videojuegos.
Previo a concluir el año, el exitoso grupo de K-pop Stray Kids se prepara para estrenar uno de sus “conciertos más importantes” en Roblox, algo que miles de fans esperan con ansias.
Con esta incursión en una de las plataformas virtuales más populares del mundo, Stray Kids demuestra por qué es uno de los grupos más influyentes a nivel global.
¿Cómo será el concierto de Stray Kids en Roblox?
A través de experiencias interactivas, contenido exclusivo y espacios diseñados para los fans, el grupo logrará llevar su universo musical a una nueva dimensión, donde la música se vive, se explora y se comparte en tiempo real.
El evento se llevará a cabo del 19 al 21 de diciembre de 2025, dentro de la experiencia interactiva The Block, disponible en Roblox. Durante el concierto, los integrantes aparecerán caracterizados como sus avatares animados, SKZOO, interpretando algunas de sus canciones más reconocidas, además, interpretarán nuevos temas que servirán para impulsar su más reciente trabajo, el EP, SKZ IT TAPE ‘DO IT’.
¿Qué avatares son los integrantes de Stray Kids?
- Bang Chan es identificado como Wolf Chan y su animal es un lobo
- Hyunjin es identificado como Jiniret y su animal es un huron
- Felix es identificado como BbokAri y su animal es un pollito
- Lee Know es identificado como Leebit y su animal es un conejo kanchen
- Han es identificado como Han Quokka y su animal es un mapache
- Seungmin es identificado como PuppyM y su animal es un perrito
I.N es identificado como Foxl.N y su animal es un zorro de NY.
¿Cómo podré ver el concierto de Stray Kids si soy de México?
Aunque la experiencia en Roblox es global y accesible desde cualquier país, aquí te decimos que el concierto se realizará del 19 al 21 de diciembre, el primer concierto se realizará en directo a las 12:00 AM, Hora del Este, sin embargo, por ser una zona horaria diferente a la de México, en realidad el concierto estará disponible para los mexicanos el día 18 de diciembre a las 23:00 horas.
Recuerda que el concierto es “gratuito” y lo podrás disfrutar dentro del juego, pero si eres primerizo en este mundo digital y no sabes cómo ver el concierto de Stray Kids solo ingresa a Roblox con tu cuenta o crea una, el día del evento ubica la sección de búsqueda de mapas y escribe 'The Block' y únete a la experiencia de ahí solo sigue las instrucciones del mapa.