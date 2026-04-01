¡Que viva el amor! Tres de las celebridades coreanas más queridas anuncian sus bodas

Este inicio de abril ha llegado con todo, pues el amor ha eclipsado a algunas de las celebridades más queridas de Corea del Sur, donde tres han hecho público el anuncio de su matrimonio este mismo día, derritiendo el corazón de sus seguidores que se han llevado una gran sorpresa.

Si hay algo en común que estas celebridades han tenido dentro de sus anuncios es que todos han mantenido en privado sus compromisos, dándole total prioridad a su pareja y a su familia, práctica que cada vez es más común en estas.

¿Qué famosos coreanos anunciaron sus bodas?

La primera boda que irrumpió en internet fue la de la reconocida actriz Seo Hye Won quien es conocida por su papel en "Business Proposal" compartió en sus redes sociales que ya se había casado, dejando un momento muy tierno y emotivo dentro de sus seguidores, pues en vez de una gran y lujosa ceremonia, realizó su boda de manera íntima.



quien es conocida por su papel en "Business Proposal" compartió en sus redes sociales que ya se había casado, dejando un momento muy tierno y emotivo dentro de sus seguidores, pues en vez de una gran y lujosa ceremonia, realizó su boda de manera íntima. También el actor Lee Tae Ri anunció su boda con su novia a través de un comunicado, donde este detalló que prefiere mantener la información en privacidad para proteger a su pareja, dejando todo fuera del foco público.



anunció su boda con su novia a través de un comunicado, donde este detalló que prefiere mantener la información en privacidad para proteger a su pareja, dejando todo fuera del foco público. Por último, el ex integrante de la agrupación T-ara, Ryu Hwayoung también hizo público el anuncio de su matrimonio, aunque no compartió mayores detalles sobre este compromiso que ha conmovido a todos sus seguidores.

¿Por qué los artistas coreanos mantienen en privado sus relaciones amorosas?

Si bien, cada anuncio ha sido motivo de sorpresa, estos prefieren mantener su vida amorosa privada como manera de proteger sus carreras debido a la presión de los fans y las agencias, donde se han acostumbrado a mostrar a perfiles "disponibles" o generar una imagen que pueda ser cubierta por la fantasía.

Poco a poco los fandoms han aprendido a ser más respetuosos con los entornos de los artistas, generando un mejor ambiente entre sus relaciones personales y la vida privada que sus trabajos exigen.

