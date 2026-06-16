4 capítulos de Bluey que celebran a Bandit, perfectos para ver el día del padre

Este domingo 21 de junio se estará llevando a cabo el Día del Padre en México, una de las fechas más especiales del año, pues si bien, este día no cuenta con un día en específico, el cariño hacia los padres sí lo es, por ello te compartiremos algunos capítulos de Bluey ideales para esta ocasión.

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La paternidad no es cosa sencilla, y a decir verdad, en los últimos años se ha notado cierta concientización sobre la crianza de los hijos, pues son caricaturas como Bluey que llevan más allá esta tarea que forja tanto la vida del papá como la de los hijos, por lo que estos capítulos te atraparán.

Capítulos de Bluey que hablan sobre la paternidad

Estos son algunos de los capítulos de Bluey que son ideales para ver en familia el Día del Padre

