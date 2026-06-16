4 capítulos de Bluey que celebran a Bandit, perfectos para ver el día del padre
¡Estos son algunos de los capítulos de Bluey que puedes ver para celebrar a papá en su día!
Este domingo 21 de junio se estará llevando a cabo el Día del Padre en México, una de las fechas más especiales del año, pues si bien, este día no cuenta con un día en específico, el cariño hacia los padres sí lo es, por ello te compartiremos algunos capítulos de Bluey ideales para esta ocasión.
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La paternidad no es cosa sencilla, y a decir verdad, en los últimos años se ha notado cierta concientización sobre la crianza de los hijos, pues son caricaturas como Bluey que llevan más allá esta tarea que forja tanto la vida del papá como la de los hijos, por lo que estos capítulos te atraparán.
Capítulos de Bluey que hablan sobre la paternidad
Estos son algunos de los capítulos de Bluey que son ideales para ver en familia el Día del Padre
- Perfecto: En este episodio, Bluey quiere hacer una tarjeta perfecta para Bandit en el Día del Padre, pero se frustra cuando siente que sus dibujos no son lo suficientemente buenos. Ante esto, Chilli le recuerda que los juegos y momentos divertidos que comparten con su papá son valiosos, recordando que nadie es perfecto y que eso está bien.
- Cuento de Hadas: Bandit le cuenta a Bluey y Bingo algunas historias mágicas de un lugar salvaje y lejano llamado “los años 80”, donde este fue un niño, donde a su modo les compartió la manera en que este jugaba y todo lo que pasaba durante aquella época, explicando por qué es como es de cuidadoso en la actualidad.
- Para Llevar: La familia se dirige a recoger su comida, pero algunos desperfectos con su pedido hace que deban de esperar y lo que era poco tiempo, comienza a ser mucho, donde Bandit debe de lidiar con la situación de la desesperación y necesidades de las niñas, poniendo a prueba su paciencia y amor, pues al final, una galleta de la suerte le recuerda que los niños solo serán pequeños una vez.
- El Hospital: Mientras que Bandit solamente quiere descansar acostado tras una larga semana acepta jugar al paciente médico en el hospital de Bluey y Bingo, quien durante un gran rato juegan con él, lo revisan y finalmente lo operan de juego, impidiendo que este descanse, pero pasando un gran momento en familia.