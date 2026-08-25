4 capítulos de Bluey y Masha y el oso para enseñar a tus hijos a reconocer sus emociones de una manera sencilla, práctica y eficiente

En los primeros años de vida, el reconocer las emociones puede ser más sencillo de lo que parece; por ello, ahora te contamos sobre 4 episodios de Bluey y de Masha y el Oso, que te permitirán ayudar a tu hijo a comprender y a gestionar emociones como la tristeza, alegría, miedo, frustración, empatía o hasta felicidad.

Ahora lee: 4 episodios de Bluey y Masha y el Oso para enseñar a tus hijos sobre la solidaridad de manera divertida y práctica

4 episodios de Bluey y de Masha y el Oso para ayudar a a tu hijo a gestionar sus emociones

En los primeros años de vida, comprender y diferenciar las emociones puede ser complicado; por ello, Bluey y Masha y el Oso cuentan con aventuras que ayudan a tus hijos a comprender qué es lo que están sintiendo de una manera sencilla y amigable, lo que se traducirá en una mejor gestión de las emociones y mejorará su relación con el entorno. Estos episodios pueden convertirse en un punto de partida para conversar con los pequeños sobre lo que sienten y cómo pueden expresarlo.

Masha y El Oso - "Día de mermeladas" - Temporada 1 - Episodio 6

Dentro de esta aventura, Masha se dejará llevar por la emoción y la impulsividad, provocando una situación llena de caos. Este capítulo permite hablar sobre la necesidad de pensar antes de actuar y controlar los impulsos aprendiendo de los errores.

Masha y el Oso - "Día de lavado" - Temporada 1 - Episodio 18

Dentro de esta aventura, Masha pone a prueba la paciencia de Oso, permitiendo a los pequeños comprender aspectos como la frustración, la paciencia y la importancia de comprender los límites y el respeto hacia las personas.

Bluey - "Que no toque el suelo" - Temporada 1 - Episodio 3

En este capítulo centrado en el juego de mantener un globo en el aire, genera diversas emociones en los cachorros, como la frustración. El episodio permite hablar sobre la importancia de gestionar las emociones cuando las cosas no salen como se espera.

Bluey - "La Pelota de Yoga" - Episodio 16

Dentro de este capítulo, Bingo muestra incomodidad cuando el juego de su papá se convierte en una actividad brusca, permitiéndole expresar límites y expresar límites. Este episodio permite hablar sobre la importancia de comunicar aquello que puede generar molestia.

Estos cuatro episodios permiten los niños comprender por qué es importante aprender a gestionar las emociones y, sobre todo, saber expresarlas, con la intención de no solo mejorar la convivencia con los demás, sino también para comprender y priorizar la salud mental desde la infancia.