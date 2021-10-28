Finge su secuestro y usa el dinero del rescate para jugar bingo.

El vicio de una mujer por jugar llegó tan lejos que fingió su propio secuestro; el dinero que recaudó con tremenda actuación lo usó para tratar de ganar en el bingo.

Fue en España donde sucedió el hecho que le dio la vuelta al mundo, ya que la chica utilizó la cantidad que su esposo pagó por el rescate para apostar en la ciudad de Barcelona.

Según medios de comunicación internacionales, los hechos ocurrieron hace unos días cuando la mujer de 47 años envió un mensaje a su pareja para comunicarle que sus captores pedían 6 mil euros para liberarla, lo que equivale a 141 mil pesos mexicanos.

El esposo llamó de inmediato a la policía para denunciar el presunto secuestro de la mujer, por lo que los agentes se movilizaron con la intención de rescatarla, algo que no tenía previsto la jugadora.

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Un video delató a la mujer

Más tarde, la policía de España localizó a la mujer en una sala de juegos, mientras jugaba tranquilamente una partida de bingo después de retirar los más de 6 mil euros por su supuesto rescate.

La ubicación de la supuesta víctima de secuestro fue posible por las imágenes obtenidas por la policía local en las que se ve retirando el dinero del rescate antes de ir a apostar.

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