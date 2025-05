¿Por qué Chilli de Bluey es una de las mejores mamás de la televisión?

¿Crear una caricatura para niños con enseñanzas para madres y padres ? Vaya, tiene todo el sentido si rescatamos que las mamás ven de manera consciente las caricaturas que entretienen a sus hijos. Es por ello que los (genios) creadores de Bluey pusieron especial atención a Chilli Heeler, esposa de Bandit y madre de Bluey y Bingo. Te contamos por qué el enternecedor personaje es una de las mejores mamás de la tv.

¿Chilli de Bluey es una de las mejores mamás de la tv?

Se sabe que Bluey es una caricatura para niños, pero puede resultar muy entretenida para los padres. Aquí las 7 razones por las que Chilli es una de las mejores mamás de la tv.

1. Es sencilla, tranquila, divertida y muy cercana a Bluey.

2. Reserva tiempo para su cuidado (y tranquilidad) personal.

3. Establece límites con amor y firmeza.

4. Procura el bienestar de toda la familia.

5. Incentiva los juegos familiares.

6. Busca hacer equipo y tener buena comunicación con Bandit, su esposo.

7. Hace lo posible porque Bandit se involucre en la vida de sus hijos.

¿Qué te parece? Si no has visto Bluey estas son 7 muy buenas razones para que comiences el viaje. Si ya has visto Bluey, no nos dejarás mentir que tus pequeños se divierten mientras tú la pasas increíble.

¿Cuándo y dónde ver Bluey?

¿Cuándo y dónde ver Bluey?