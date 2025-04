“El Cartel” el emotivo episodio de Bluey que se estrena en Azteca 7

Bluey se ha caracterizado por ser una serie que tanto niños como adultos pueden disfrutar de formas diferentes, y es que entre episodios conmovedores y otros que sacan más de una carcajada, la familia Heeler tiene historias con las que todos nos hemos podido sentir familiarizados. Desde “Abuelo” hasta “La Carrera de Bebés” esta caricatura ha hecho llorar a más de uno, sin embargo no hay episodio que iguale a “El Cartel” la entrega de mayor duración que conmocionó a todos los fans cuando se dio a conocer de qué iba a tratar.

“El Cartel” se transmitirá en Azteca 7

Para celebrar a todos los niños y niñas este 30 de abril Azteca 7 tendrá una programación especial que incluye diferentes maratones de tus caricaturas favoritas, entre las cuales se encuentra Bluey, espacio en donde se transmitirá el afamado episodio “El Cartel”. El maratón de Bluey podrás disfrutarlo en punto de las 6:00 a.m. y finalizará a las 7:30 a.m., en donde además de poder ver por primera vez en televisión abierta este emotivo episodio podrás disfrutar de otros tantos más títulos icónicos.

¿De qué trata “El Cartel” de Bluey?

"El Cartel” es el episodio con mayor duración de todas las temporadas de Bluey, teniendo 30 minutos totales en donde descubrimos dos historias importantes: la boda del Tío Rad y Frisky, y la venta de la casa de los Heeler, en lo que parece ser una inminente mudanza.

Bluey no puede y no quiere que se venda la casa en donde han vivido tantas cosas, en donde ella es feliz, sentimiento que le externa a Bingo, Muffin y Socks, y es Muffin que le da la solución: solo tiene que quitar el cartel de “Se Vende” y así mágicamente la casa pasará a no estar a la venta. Descrito como “una montaña rusa de emociones” por todos aquellos quienes ya han podido disfrutar de este episodio, “El Cartel” se corona como uno de los mejores capítulos de toda la serie de Bluey.

Todos los personajes que aparecen en este especial episodio son:



Frisky

Tío Rad

Tío Stripe

Tía Trixie

Nana

Bobba

Abuelo

Músico Ambulante

Tía Brandy

Chilli

Bandit

Bluey

Bingo

Muffin

Socks

¿Estás listo para disfrutar de este maravilloso episodio?