Masha y el Oso | El poder del baño
Masha quiere jugar con su cachorro a la pelota, pero se da cuenta de que algo extraño le pasa, así que busca a médicos para cachorros. ¿Lo ayudarán?
El pequeño cachorro no quiere que los médicos lo atiendan a pesar de que tiene una tremenda comezón en su cuerpo. Oso llega al rescate y le da a Masha un shampoo contra pulgas y cuando baña a su cachorro, instantáneamente se le quita la comezón, aunque ya es muy tarde para los médicos lobos, pues se llenaron de pulgas también.