Masha y el Oso | El poder del baño

El pequeño cachorro no quiere que los médicos lo atiendan a pesar de que tiene una tremenda comezón en su cuerpo. Oso llega al rescate y le da a Masha un shampoo contra pulgas y cuando baña a su cachorro, instantáneamente se le quita la comezón, aunque ya es muy tarde para los médicos lobos, pues se llenaron de pulgas también.