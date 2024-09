Semana de sorpresas ¡Esto fue lo mejor en ‘La Academia: Camino a la Fama’!

El tiempo vuela y estamos rumbo al octavo concierto de ‘La Academia’ y esta semana en ‘La Academia: Camino a la Fama’ tuvimos de todo. Esto se pone cada vez más emocionante y los académicos brillan cada vez más en el escenario, así que no te pierdas detalle de lo que sucedió esta semana.

Jessy fue señalado como el peor alumno de la semana

Los críticos de ´La Academia’ fueron estrictos con Jessy y le pidieron echarle más ganas y estar más comprometido con sus interpretaciones, por otro lado, Vanessa Claudio y Ricardo Casares no estuvieron de acuerdo esta vez con la elección de los críticos. ¿Tú qué piensas?

Gavito hizo una crítica extendida para Jessy, dejó muchísimo que desear

Esta semana el crítico, Arturo López Gavito, dio una crítica extendida para uno de los académicos. Jessy fue el alumno que recibió dicha crítica, donde el crítico reconoció la evolución y el trabajo que ha realizado a lo largo de estas semanas. Sin embargo, también señaló que durante su última presentación lo vio sobrado y sobre confiado.

Conoce a los mejores alumnos del séptimo concierto de ‘La Academia’

Esta semana los críticos nos dieron a conocer el ‘Top 3' del séptimo concierto de ‘La Academia’. Los críticos saben la importancia de señalar lo malo, pero también la de reconocer lo bueno y es por eso que cada semana señalan a los mejores tres del concierto. Los tres mejores alumnos de ‘La Academia’ fueron Isaveli qué interpretó ‘Tiene espinas el rosal’, Julio con '¿Dónde está el amor?’ y Edith que cantó ‘Intocable’. Los chicos tuvieron unas presentaciones impecables el domingo pasado y por eso fueron elegidos por los críticos y se llevaron los aplausos del público.

Los académicos recibieron un cambio de imagen

Qué no te sorprenda ver diferentes a los académicos este domingo durante el octavo concierto de ‘La Academia’ pues esta semana recibieron todos un cambio de look. En ‘La Academia: Camino a la fama’ pudimos ver todo el proceso por el que pasaron y el increíble resultado final.

Los académicos recibieron un cambio de imagen [VIDEO] El lunes por la noche, Brandon, Mar, Julio, Yesi y Caro recibieron un cambio de imagen sorpresa en ‘La Academia’ y ahora lucen distintos y renovados.

¿Recuerdas el peinado de Lola Cortés del domingo? Así fue cómo se logró

Lola Cortés no es solamente una mujer muy talentosa, inteligente y triunfadora, ella lleva el performance a otro nivel en cada evento de ‘La Academia’, como el domingo pasado donde, como siempre, su vestuario y peinado llamaron la atención de todos. ¿Sabes cómo se logró? Si tu respuesta fue no, no te pierdas todo el proceso por el que debe pasar Lola Cortés para lucir espectacular cada domingo.

¿Recuerdas el peinado de Lola Cortés del domingo? Así fue cómo se logró [VIDEO] El enorme peinado de Lola Cortés impactó a todos durante el séptimo concierto de ‘La Academia’. Así fue como lograron acomodar ese peinado espectacular.

León Leiden canta “Gitana” y “Morena mía” en vivo en “La Academia: Camino a la Fama”

No podía faltar el invitado de lujo en ‘La Academia: Camino a la Fama’ y esta semana fue León Leiden, quien interpretó “Gitana” y “Morena mía” en vivo.

León Leiden canta “Gitana” y “Morena mía” en vivo en “La Academia: Camino a la Fama” [VIDEO] Los académicos recibieron una visita muy especial de León Leiden, quien le dio sus mejores consejos y además cantó en vivo en “La Academia: Camino a la Fama”.

Una prueba de rendimiento llena de talento y una gran sorpresa

Además de presentarse completamente en vivo en el escenario de ‘La Academia: Camino a la Fama’, León Leiden, fue el encargado de decidir quién era el ganador de la prueba de rendimiento.

Para esta prueba se enfrentaron Jessy, Brisa y Caro con el tema “Te mando Flores”. Esta prueba fue un verdadero reto para los tres académicos, pues ninguno de ellos conocía la canción que les toco.

Los chichos lo hicieron más que bien y por eso fue que el director Héctor Martínez y el cantante León Leiden decidieron romper las reglas y salvar a los tres académicos.