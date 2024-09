Así reaccionaron los críticos y maestros tras la salida de Brandon

El pasado domingo 22 de septiembre se vivió un momento que marcó la historia de La Academia 2024, ya que Brandon Valenzuela decidió abandonar el proyecto por el que tanto había luchado, esto por cuestiones personales y de salud principalmente. Brandon se había posicionado como uno de los favoritos del público y su paso por el reality dejó muchos momentos buenos, pues estuvo a punto de llegar a la semifinal.

Los críticos reaccionan a la salida de Brandon Valenzuela

No solo para el público fue una sorpresa la salida de Brandon, sino también para los críticos, ya que muy pocas veces los académicos deciden abandonar la competencia. Nuestra bellísima crítica Chiquis, comentó estar de acuerdo en que el exacadémico dejara la competencia, pues se respeta su decisión, Espinoza Paz coincidió, recalcó que si Brandon se siente bien con su decisión, a ellos les parece una excelente resolución a favor de su salud. Todos esperaban la opinión de Arturo López Gavito, él fue conciso, dijo que Valenzuela no está a la altura de las voces que han logrado llegar a la semifinal, algo que ya había comentado en repetidas ocasiones.

¿Qué opinan los maestros de la decisión de Brandon Valenzuela?

La maestra Erika comentó que no vio a Brandon entusiasmado con la canción que iba a trabajar para el décimo concierto, ella piensa que la cuestión física lo estaba distrayendo, pero también dejó en claro que la canción que le habían asignado no era la indicada para que él tuviera éxito. Por otra parte, el maestro Menny recalcó que Brandon fue uno de los académicos que mostró más crecimiento a comparación de todos, lo cual para él es motivo de orgullo; sin embargo, tiene claro que primero debe cuidarse y sanar. La maestra Tory le dedicó unas hermosas palabras al exacadémico, le pidió que siga luchando y que no deje de cantar, pues lo admira mucho.

Los académicos reaccionan a la salida de Brandon Valenzuela

Los compañeros del académico quedaron sorprendidos ante el mensaje de Brandon, donde informó que abandonaba la competencia y se portaron como verdaderos amigos y compañeros al dedicarle unas palabras de aliento. Jessy y Julio le enviaron un mensaje para decirle que es una persona sumamente valiente al tomar la decisión y preocuparse por su salud, le pidieron que no se rinda, ya que tiene un gran don que debe compartir con el mundo, después de recuperarse.

