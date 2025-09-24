La leyenda del reguetón, Don Omar anuncia su retiro tras más de 25 años de carrera en la música, ya dio una fecha y este será uno de sus últimos conciertos en México

La leyenda del reguetón, William Omar Landrón Rivera, mejor conocido como Don Omar, anunció su retiro de los escenarios tras poco más de 25 años de una exitosa carrera, siendo recordado como uno de los pioneros del género urbano y quien ayudó a la consolidación de dicha corriente.

El rapero, cantante, actor y productor originario de Puerto Rico ha decidido este 2026 poner fin a su etapa dentro de los escenarios, los cuales conquistó desde que lanzó su disco debut en el año 2003 “The Last Don”; siendo su próxima presentación en el festival Flow Fest uno de sus últimos conciertos en México.

¿Por qué se retira Don Omar de la música?

En una reciente entrevista para un medio internacional, Don Omar de 47 años declaró lo siguiente:

“Daddy Yankee se retiró, Héctor El Father hoy en día tiene su nueva vida. Yo creo que el tiempo va a seguir exigiéndonos a cada uno de nosotros mirar hacia el momento en el que tenemos que pasar el batón”.

El cantante boricua ha decidido dar un nuevo camino a su vida dando a entender que cerca de los 50 años, se encuentra en una etapa más madura; además de que hace poco más de un año informó públicamente que había sido diagnosticado con cáncer.

El retiro de Don Omar, uno de los artistas latinos más destacados

“El Rey”, “King of Kings” o “El Rey del Reggaetón” marcó un antes y después en la música urbana, donde por más de dos décadas ha lanzado éxitos como ‘Dile’, ‘Pobre Diabla’, ‘Danza Kuduro’ o ‘Virtual Diva’, los que ya han marcado a más de una generación, pues su incursión en géneros musicales como la salsa, la bachata, el merengue, entre otros lo hicieron como uno de los artistas latinos más escuchados de estos últimos años.

Para este retiro definitivo, Don Omar aseguró que le gustaría lanzar un disco de puros éxitos y a la vez hacer uno nuevo, el cuál desea que llegue en 2026, donde desea colaborar con artistas jóvenes, pues él considera que es muy importante colaborar con las nuevas generaciones.

Este adiós a la música también llegaría con una gira mundial, la cuál estaría por ser anunciada próximamente.