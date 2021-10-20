¿Cuál es la misteriosa conexión que existe entre La Sirenita y Pinocho?

Disney, una de las compañías más queridas por millones de personas, ha sido fiel representante de las historias animadas a lo largo de los años.

Sin embargo, desde hace un tiempo varias teorías han surgido sobre los éxitos que marcaron a decenas de generaciones en el mundo.

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De acuerdo con un artículo del sitio Oh My Disney, se explicaron los motivos por los cuales Ariel y Pinocho son la misma persona.

Y es que después de analizar ambas narraciones, los trabajadores de Disney se dieron cuenta que Pinocho y La Sirenita prácticamente cuentan la misma historia.

Los detalles de la teoría

Tanto Pinocho como Ariel tienen una representación de su conciencia (Pepe Grillo y Sebastián); además ambos cantan. Cuando los protagonistas deciden ignorar el consejo de sus mentores es cuando todo se comienza a complicar: Ariel firma el contrato con Úrsula y a Pinocho lo convencen de ir a la Isla de los Juegos.

El mar es un elemento dramático que en su faceta más oscura marca un antes y un después en la vida de los personajes. Ariel es consumida por un remolino antes de que le cambiaran su cola por un par de piernas; en tanto Pinocho lucha por liberar a Geppetto del estómago de una ballena en el océano.

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Tritón y Geppetto son las figuras de autoridad y cariño más importantes para Ariel y Pinocho. Para terminar, ambas películas concluyen con un final feliz lleno de brillitos, tal es el caso del vestido con el cual Ariel aparece en la playa y las chispas del hechizo del hada madrina de Pinocho.

