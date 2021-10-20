¿Cuál es la misteriosa conexión que existe entre La Sirenita y Pinocho?
Dos de las películas más importantes de todos los tiempos tendrían una relación que los fans nunca imaginaron.
Disney, una de las compañías más queridas por millones de personas, ha sido fiel representante de las historias animadas a lo largo de los años.
Sin embargo, desde hace un tiempo varias teorías han surgido sobre los éxitos que marcaron a decenas de generaciones en el mundo.
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De acuerdo con un artículo del sitio Oh My Disney, se explicaron los motivos por los cuales Ariel y Pinocho son la misma persona.
Y es que después de analizar ambas narraciones, los trabajadores de Disney se dieron cuenta que Pinocho y La Sirenita prácticamente cuentan la misma historia.
Los detalles de la teoría
Tanto Pinocho como Ariel tienen una representación de su conciencia (Pepe Grillo y Sebastián); además ambos cantan. Cuando los protagonistas deciden ignorar el consejo de sus mentores es cuando todo se comienza a complicar: Ariel firma el contrato con Úrsula y a Pinocho lo convencen de ir a la Isla de los Juegos.
El mar es un elemento dramático que en su faceta más oscura marca un antes y un después en la vida de los personajes. Ariel es consumida por un remolino antes de que le cambiaran su cola por un par de piernas; en tanto Pinocho lucha por liberar a Geppetto del estómago de una ballena en el océano.
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Tritón y Geppetto son las figuras de autoridad y cariño más importantes para Ariel y Pinocho. Para terminar, ambas películas concluyen con un final feliz lleno de brillitos, tal es el caso del vestido con el cual Ariel aparece en la playa y las chispas del hechizo del hada madrina de Pinocho.