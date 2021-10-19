Esta es la teoría más oscura sobre Woody de Toy Story.

Una nueva teoría revela que Woody, el protagonista de Toy Story, fue propiedad de varios niños antes de ser de Andy.

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Esto provocó que muchos fans se preguntaran el motivo por el cual Woody no recuerda nada de su época anterior.

De acuerdo con cbr.com, la respuesta viene de Joe Ranft, guionista de Pixar, quien supuestamente compartió información con un amigo de nombre Mike Mozart.

Por ello, Mozart dio la respuesta a este enigma en el canal de YouTube Super Carlin Brother.

La verdadera razón

Resulta que el nombre Andy escrito debajo del pie de Woody se refiere en realidad al señor Andy, el padre del niño de las tres primeras películas de Toy Story. Andy Sr. no aparece en ninguna de las películas, pues de acuerdo a esta peculiar teoría contrajo poliomielitis cuando era niño, por lo que todas sus pertenencias fueron quemadas por seguridad.

Sin embargo, logró salvar tres juguetes encerrándolos en un baúl: Woody, Señor Cara de Papa y Slinky.

Antes de morir, logró mostrar a su hijo el baúl que contenía sus viejos juguetes; cuando Andy Jr. abrió el baúl los juguetes no se dieron cuenta de que era un Andy distinto, por lo que el tiempo parece que no pasó.

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