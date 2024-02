La Sociedad de la Nieve cinta del director español Juan Antonio Bayona, nos cuenta la historia real sobre un equipo de rugby uruguayo que en 1972, tuvo un trágico accidente aéreo en los Andes y la increíble supervivencia de 16 pasajeros que lograron regresar a casa. Sin embargo, la película no es un documental sobre los hechos ocurridos, sino que como en toda ficción se tuvieron que omitir o cambiar algunos detalles de la historia real para que se lograra el objetivo principal de la historia. Pero esto no significa que la historia no sea verídica, solamente que se enfocaron en otros aspectos para la historia.

Luego de esta breve introducción, te mostramos algunos detalles de la historia real que no vimos en la exitosa película La Sociedad de la Nieve.

Los detalles de la historia real de ‘La Sociedad de la Nieve’ que no se vieron en la película

El canibalismo no fue suficiente, para poder conseguir todos los nutrientes que su cuerpo necesitaba tuvieron que raspar rocas, metal del avión, virutas y así comerlas a cucharadas. Canessa y Zerbino por ser estudiantes de medicina, fueron elegidos como los médicos, pero debido a su falta de preparación cometieron graves errores, uno de ellos fue cuando Canessa quiso desinfectar a uno de sus compañeros con perfume, lo que provocó una grave infección. La dieta a base de carne cruda, ocasionó un grave estreñimiento entre los sobrevivientes, por lo que tenían que extraer sus heces con los dedos, porque eran duras como piedras, pero eso no fue todo, además sufrieron de una severa deshidratación y fuertes diarreas. Canessa y Nando tardaron 3 días en cruzar la montaña y cuando por fin encontraron a otro ser humano de nombre Sergio Catalán Martínez, pudieron comer algo más que solo carne cruda, el salvador Sergio, les lanzó un pedazo de queso y pan desde el otro lado del río. Al día siguiente mientras esperaban a las autoridades en la cabaña de Sergio Catalán, les cocinó una olla de macarrones, que devoraron rápidamente. Canessa declaró que “nunca había comido algo que le supiera tan delicioso como aquellos macarrones”. Cuando fueron rescatados los 16 sobrevivientes, los trasladaron al hospital de Chile, pero los médicos no querían darles muchos alimentos, debido al estado crítico en el que se encontraban, solo comían zumos y gelatinas, pero todo esto cambió cuando Nando y Canessa contaron que ellos habían comido macarrones y no tenían ningún problema. Así que hubo un pequeño motín por todos los demás sobrevivientes y por fin recibieron alimentos de verdad.

¿Qué tal?, ¿Te sabías estos datos que no aparecen en la película La Sociedad de la Nieve?

TE RECOMENDAMOS: El sorprendente cambio físico de los actores de ‘La Sociedad de la Nieve’