La sombría teoría detrás del esposo de Inesita en Yo Soy Betty, La Fea.

Además de Betty Pinzón (Ana María Orozoco), otro de los personajes más queridos de Yo Soy Betty, La Fea es nada menos que Inesita, interpretado por la actriz Dora Cadavid, quien lamentablemente esta semana falleció a los 84 años . Y qué mejor homenaje le han rendido sus fans, que recordando sus mejores personajes y escenas, aunque un capítulo que sigue causando furor es en el que aborda todo sobre su esposo.

Así es, pues si bien durante la trama de Betty, La Fea, exitosa producción colombiana, todas en El Cuartel de las Feas saben que Rafael Muriel, exesposo Inesita, la abandonó desde hace 30 años, ahora sale a la luz una teoría que cambiaría tooodo.

¿Quién era el exesposo de Inesita?

Recordemos bien cómo fue aquel momento en que Inesita cuenta quién fue su esposo. Fue cuando Betty se unió al Cuartel de Las Feas, en El Corrientazo cada una se presentó y contó un breve detalle de su vida.

Cuando le tocó a Inesita, fue inevitable que la cuestionaran sobre su exesposo, Rafael Muriel (Hugo Núñez); entonces no le quedó de otra y le dijo a Betty que no sabía si era viuda o no, ya que él, un día, salió a trabajar como habitualmente lo hacía, pero jamás volvió a su hogar.

Incluso el esposo de Inesita se había llevado todas sus cosas, ella revisó el clóset y ya no había nada de ropa de él. La dejó a su suerte con dos hijos que Inesita supo amar y cuidar, por lo que pasaron los años y la idea de que algún día regresaría se desvaneció.

Hasta que en un capítulo de Yo Soy Betty, La Fea abordaron esta situación, justo en el momento en que Inesita tiene que tomar un descanso obligatorio por órdenes médicas -ya que había sufrido un desmayo por la carga de trabajo en Ecomoda-, al pasar tiempo en su casa, Rafael vuelve. ¿Quééééé? 😱

En esta secuencia vemos a Inesita muy sorprendida al volver a ver a Rafael después de 30 años, por lo que no se queda con las ganas de decirle lo que siente por haberla abandonado.

La sombría teoría detrás del esposo de Inesita

Hasta ahí, quedaría “aclarado” que Inesita no es viuda, aunque Rafael habría regresado a casa por su perdón antes de morir. Pero poco después apareció una teoría que le daría un nuevo sentido a esa polémica escena del esposo de Inesita.

Resulta que los fans de Betty, La Fea han especulado que en realidad el esposo de Inesita había muerto y que al Rafael que ella vio en su casa, en realidad fue una alucinación.

Como nunca paró de trabajar, cuando le tocó reposo obligatorio a Inesita habría entrado en un estado de alucinación, donde vio a su exesposo.

Pero en este esperado reencuentro, donde ella se desahoga con él, la teoría podría tomar sentido porque en aquella escena Rafael nunca explicó lo que había pasado y solo fue a despedirse, por lo que en ese estado Inesita lo visualizó y no estuvo presente como tal.

Incluso señalan una frase que Rafael dijo y que dejó mucho qué pensar: “Vine a recoger mis pasos”.