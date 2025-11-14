¡Se expande el universo! Lanzarán libros de K-Pop Demon Hunters el próximo mes, esto es lo que debes saber:

En los próximos días se hará oficial el lanzamiento de los libros de K-Pop Demon Hunters, el cuál llegará en versiones diferentes, el primero es “Little Golden Book: K-Pop Demon Hunters for the fans” y “The Official Posters”, los cuales mostrarán un poco más de estas divertidas aventuras.

Si bien, estos dos libros están enfocados para todos los fans de esta película que ha roto todo tipo de récords este año, se puede decir que las versiones están enfocados para edades distintas, aunque eso no debe impedir echar a volar la imaginación.

¿Cuándo sale y qué precio tendrá el libro de K-Pop Demon Hunters?

Se espera que estos libros lleguen a tiendas el próximo martes 30 de diciembre, y aunque no se han confirmado su costo, se espera que esté disponible en todas partes del mundo, pues el éxito de esta película ya es un tema global.

El libro “Golden” tendrá animación un poco más infantil por así decirlo, sin tanto detalle o rasgos, donde podremos ver a Rumi, Mira y Zoey en sus versiones más tiernas y adorables.

Por otro lado, el libro de posters, nos traerá nuevas ilustraciones de la película, además de mayor detalle de lo que es HNTR/X y la rivalidad con los Saja Boy’s, expandiendo poco a poco así este universo que promete venir con todo.

¿Es K-Pop Demon Hunters un nuevo fenómeno?

Esta película ha conseguido ya más de 236 millones de reproducciones en menos de medio año de su estreno en plataformas de streaming, siendo una de las películas más vistas no solo del año, sino de toda la historia, donde los fans han destacado la trama, el guion, las animaciones y la banda sonora.

A la espera de la secuela de esta historia, que se expanda el mundo de K-Pop Demon Hunters por medio de libros nos da una señal de lo que poco a poco se viene en este proyecto, generando mucha expectativa sobre la historia de Rumo, Zoey y Mira.

