Coachella 2026: Qué llevar y qué está prohibido en el festival este año

Los motores del Empire Polo Club en Indio, California, ya están encendidos para Coachella 2026. Con figuras de la talla de Karol G, Sabrina Carpenter y Justin Bieber encabezando el cartel, el festival más grande de Estados Unidos se prepara para recibir a cientos de miles de asistentes durante dos fines de semana consecutivos, del 10 al 19 de abril.

Aquí te presentamos la lista actualizada de lo que sí y lo que no debes llevar al recinto.

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¿Qué llevar a Coachella?

Protección solar en loción (FPS 30+): El sol del desierto de Colorado es implacable. Es obligatorio que sea en crema o loción; los envases de aerosol serán confiscados en la entrada.

Bálsamo labial con FPS: El viento seco y el calor pueden agrietar tus labios rápidamente.

Botella de agua reutilizable: Debe ser de plástico (prohibido metal o vidrio), de máximo 64 oz y entrar totalmente vacía. Existen múltiples estaciones de hidratación gratuita en todo el recinto.

Toallitas húmedas y desinfectante: Mantener la higiene es un reto entre el polvo y las multitudes.

Pañuelo o bandana: No es solo un accesorio de moda; es tu mejor defensa contra las tormentas de polvo que suelen ocurrir al caer la noche.

Zapatos cómodos: Caminarás miles de pasos sobre césped, tierra y arena. Prioriza la amortiguación sobre la estética.

Cargador portátil: La saturación de las redes móviles agota la batería de los teléfonos buscando señal constantemente.

Cangurera o bolsas pequeñas: Si llevas mochila o cangurera, asegúrate de que no supere las medidas oficiales de 45 x 33 x 21.5 cm.

¿Qué NO está permitido llevar al festival?

Aerosoles: Cualquier tipo de spray (bloqueador, desodorante o pintura) está estrictamente prohibido.

Envases de metal o vidrio: Por seguridad, solo se permiten recipientes de plástico transparente o policarbonato.

Sillas o tiendas de campaña: Estos artículos solo se permiten en las zonas de camping, no dentro del área de los escenarios.

Drones o cámaras profesionales: Solo se permiten cámaras digitales pequeñas o desechables. Cualquier lente removible será considerado equipo profesional y no podrá ingresar.

Sustancias ilegales o parafernalia.

|Crédito: Instagram @coachella

¿Quiénes estarán en el escenario de Coachella 2026?

Viernes 10 y 17 de abril: Encabezado por Sabrina Carpenter, quien compartirá el escenario principal con bandas icónicas como The XX, Nine Inch Noize y Disclosure.

Sábado 11 y 18 de abril: El regreso triunfal de Justin Bieber como headliner, apoyado por el rock de The Strokes, el R&B de Giveon y el fenómeno pop de Addison Rae.

Domingo 12 y 19 de abril: El cierre histórico de Karol G, marcando un hito como la primera latina en encabezar el festival, acompañada por Young Thug, Kaskade, el regreso de BIGBANG, Laufey y Major Lazer.

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