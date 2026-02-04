DETENIDOS: Bella Hadid y su novio fueron liberados tras pagar fianza

La tranquilidad que Bella Hadid buscaba en su visita a Texas se vio envuelta en un incidente con ley el fin de semana. Cuando Hadid y su novio Adán Bañuelos hicieron una parada rutinaria, el arresto se produjo bajo cargos de intoxicación pública. TMZ reseñó en su web los documentos judiciales en donde se demuestra que las autoridades de Weatherford detuvieron tanto a Hadid como a Bañuelos.

¿Cómo ocurrió el arresto de Bella Hadid y Adán Bañuelos?

El incidente ocurrió en el estacionamiento del restaurante Gator's Cantina, cuando los oficiales realizaban una parada de tráfico a Hadid, Bañuelos se acercó a pie a los agentes.

¿Por qué Bañuelos cuidaba a Hadid?

Bañuelos explicó a los oficiales que su presencia en el lugar se debía a que Bella había olvidado su celular en un bar y él decidió "seguirla" para asegurarse de que estuviera bien. Sin embargo, los detalles que brindaba complicaron la situación. Mientras él explicaba los detalles a los oficiales, su camioneta blanca permanecía encendida en las cercanías con un perro en su interior.

En este momento, Bella Hadid fue detenida por los policías en Gator's Cantina en Weatherford, Texas, cuando Adán se acercó. El oficial que lo arrestó escribe: "Inmediatamente noté que Adán hablaba arrastrando las palabras y tenía los ojos inyectados en sangre y vidriosos".

Después de admitir el consumo de "cuatro cervezas" y fallar la prueba de sobriedad, el oficial determinó que Bañuelos representaba un peligro. El giro curioso del reporte indica que, a petición del detenido, los agentes entregaron las llaves del vehículo y sus pertenencias a su novia, identificada oficialmente como Isabella Hadid.

"Le entregué la propiedad de Adán y su vehículo a su novia, quien fue identificada como Isabella Hadid, a petición suya", escribió el oficial.

Recordemos que medios como Entertainment Tonight aseguran que Hadid y Bañuelos habían terminado su relación. Se decía que la modelo estaba "procesando la separación", pero esta salida desecha los rumores de la separación.

De hecho, testigos presenciales en el bar citado por TMZ describieron que la pareja fue vista bailando, besándose y comportándose con una complicidad evidente durante más de una hora. La mención de Hadid como "su novia" en los documentos oficiales de la policía de Parker parece ser la confirmación definitiva de que, pese a las especulaciones de crisis, el romance sigue en pie.

