Hijo de David Beckham “elimina” el último lazo que lo unía con su padre tras disputa familiar

El pasado viernes, otra polémica envolvió a la familia Beckham y es que Brooklyn modificó un tatuaje que llevaba en honor a su padre, David Beckham, como gesto que termina por desligarlo definitivamente de su figura paterna.

El cambio fue detectado en fotografías recientes tomadas en Los Ángeles y sirvió como gasolina para alimentar una polémica en redes sociales que estaba esperando cualquier otro acto de rebeldía por alguna de las partes para seguir incrementando.

Estás son las declaraciones de brooklyn beckham, hijo de David y Victoria Beckham, en contra de sus padres. pic.twitter.com/PRmtdW6iXL — Indie 505 (@Indie5051) January 20, 2026

Lo que antes era un diseño que llevaba un ancla atravesada con la palabra “dad” y, debajo, la frase “Love you Bust” -un apodo cariñoso que David Beckham usa para referirse a su hijo desde que nació-, ahora luce intervenido para volver ilegible ese “dad”.

De acuerdo con las imágenes difundidas por The Sun, Brooklyn sumó figuras encima del texto y, además, habría recurrido a tratamiento láser para borrar la escritura.

Un detalle no menor es que “Love you Bust” seguiría presente, aunque más desvanecido, por lo que se intuye que buscó eliminar todo con láser y logró finalmente ocultar lo que lo vinculaba más directamente son su progenitor: la palabra “dad”.

De dónde viene la disputa familiar entre Brooklyn y David Beckham

Mediáticamente todo inició cuando Brooklyn difundió un duro comunicado en redes sociales donde aseguró que no deseaba reconciliarse con sus padres y los acusó de haberlo controlado durante toda su vida. En ese mismo mensaje, también afirmó que David y Victoria, su madre, habrían priorizado su imagen pública por encima de los vínculos personales.

Por eso, el simbolismo de eliminarse el tatuaje fue lapidario, sirviendo como ese cambio que terminó de “romper” definitivamente el vínculo que los unía de manera emblemática.

Por otro lado, fuentes cercanas al jugador afirmaron a Metro UK que el exfutbolista David Beckham estaría desconsolado por la decisión de su hijo de cubrir el homenaje. “Se siente como un golpe profundo”, habría dicho la leyenda del Real Madrid según la fuente.

Se mantiene el distanciamiento familiar

Lo ocurrido con la pieza en honor a David Beckham no es el primer gesto de rompimiento en la dinámica familiar, de hecho, en 2025, Brooklyn ya había modificado otro tatuaje que llevaba en su pecho dedicado a su madre, Victoria Beckham, que decía “mama’s boy”.

Para lograr esconderlo, lo integró a un nuevo diseño inspirado en el ramo de flores de su boda con Nicola Peltz en 2022. Menos de un año más tarde, decidió hacer lo propio con la dedicatoria a su padre, intentando eliminar todo lo que lo ate al apellido.

El cambio del tatuaje ocurrió mientras Brooklyn era captado en Los Ángeles junto a Nicola Peltz, en una salida en la que terminó robándose la cámara fue el brazo con el tatuaje modificado.